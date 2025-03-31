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В ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Кроме того, Глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций «Таза Қазақстан», озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса.

Акиму поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.

Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно Президенту.