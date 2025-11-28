Правительству следует определить требования, предъявляемые к экономическому блоку предвыборной программы акимов. Об этом Глава государства заявил на встрече с сельскими акимами, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» не содержит нормы, которая устанавливала бы ответственность акимов перед избирателями. Это неправильно. Акимы должны регулярно отчитываться перед жителями о реализации своих предвыборных программ. Данное требование следует закрепить на законодательном уровне», - сказал Президент.

По его словам, необходимо также продумать механизмы прекращения полномочий сельских акимов, не выполняющих свои обещания и не исполняющих надлежащим образом свои обязанности. По мнению Главы государства, таких акимов нужно освобождать от должности по волеизъявлению граждан или по решению политических партий.

«Тогда кандидаты в акимы не смогут давать гражданам обещания, не подкрепленные реальными экономическими возможностями. Подобные пустые слова или популистские действия могут подорвать доверие населения не только к акимам сел, но и ко всему институту выборов», - подчеркнул Президент Токаев.

Правительству следует определить требования, предъявляемые к экономическому блоку предвыборной программы акимов. Ее также целесообразно увязать с планом регионального развития. В целом, такие меры позволят усилить подотчетность акимов и повысить ответственность партий, выдвигающих своих кандидатов, считает он.