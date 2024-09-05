Президент поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью

Фото: пресс-служба МТС РК

«Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа», – написал глава государства на своей социальной странице Х.

Казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2024 в Париже. Он стал лучшим в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 килограммов. В лучшей попытке он поднял 188 килограммов.