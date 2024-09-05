Президент поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью

Президент , Спорт
90
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба МТС РК

«Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа», – написал глава государства на своей социальной странице Х.

Казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2024 в Париже. Он стал лучшим в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 килограммов. В лучшей попытке он поднял 188 килограммов.

#Токаев #поздравление #медаль #золото #Давид Дегтярев

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Гордость края и всей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Когда отходы пускают в дело
Долгожданное новоселье в Конаеве справили 85 семей
Суета вокруг дивана
В объезд Осиновки, перевалив через долгострой…
Прогресс немыслим без закона и порядка
Поставлены конкретные задачи для АПК
Практическая реализация концепции «слышащего государства»
Особый путь развития Китая
Важность инициатив Президента отметили ученые
Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС
Обсуждается реформирование МФСА
Слезть с «иглы субсидий»
Атомная генерация – самый безопасный и эффективный источник энергии
В состязаниях по аударыспақ честь страны защитят шестеро палуанов
ТЮЗ открывает новый сезон
Почти как в Дубае
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Коллекция «золотых людей» пополнится
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
В Казахстане проживает одна Конституция
Народ – источник власти
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Дастан Мукашбеков стал обладателем бронзовой медали парижск…
Давид Дегтярев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в…
Токаев дал ряд поручений главе ЦИК
Паралимпиада-2024: кто из казахстанцев выступит 4 сентября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]