Президент поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа», – написал глава государства на своей социальной странице Х.
Казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2024 в Париже. Он стал лучшим в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 килограммов. В лучшей попытке он поднял 188 килограммов.