Давид Дегтярев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже

Он стал первым казахстанцем, кто дважды выиграл Паралимпиаду

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он стал лучшим в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 килограммов. В лучшей попытке он поднял 188 килограммов.

Отметим, что Дегтярев во второй раз в карьере выиграл Паралимпийские игры. Ранее он был первым в Токио.

Он стал первым казахстанцем, кто дважды выиграл Паралимпиаду, подчеркнули в НОК.

В активе сборной Казахстана теперь две медали. Первую награду стране принес стрелок Еркин Габбасов.