Давид Дегтярев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже
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Он стал первым казахстанцем, кто дважды выиграл Паралимпиаду
Казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Он стал лучшим в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 килограммов. В лучшей попытке он поднял 188 килограммов.
Отметим, что Дегтярев во второй раз в карьере выиграл Паралимпийские игры. Ранее он был первым в Токио.
Он стал первым казахстанцем, кто дважды выиграл Паралимпиаду, подчеркнули в НОК.
В активе сборной Казахстана теперь две медали. Первую награду стране принес стрелок Еркин Габбасов.