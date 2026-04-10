Свое предложение Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил на церемонии награждения ученых, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Как известно, необъятные просторы нашей Великой степи дали миру многих выдающихся деятелей. Среди них особое место занимает всемирно знаменитый философ Аль-Фараби, чье наследие является вершиной цивилизации, бесценным достоянием всего человечества. В этой связи считаю необходимым учредить орден «Аль-Фараби», который займет достойное место в иерархии государственных наград. Данного высокого знака отличия будут удостоены граждане, добившиеся значительных успехов в сферах образования и науки, культуры и духовной жизни», - сказал Президент.
В этом году накануне Дня Республики впервые будут вручены ордена «Мейірім», «Ходжа Ахмед Яссауи» и «Аль-Фараби».
«Мы по праву гордимся нашим интеллектуальным наследием. Выдающиеся мыслители Аль-Фараби, Ахмед Яссауи, Абай оставили неисчерпаемое духовное богатство. Их идеи по праву вошли в золотой фонд человеческой цивилизации. Нам важно актуализировать бесценные труды наших мудрых предков в контексте современных реалий. Предстоит переосмыслить, широко популяризировать и всесторонне развивать идеи наших ученых. Крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей», - продолжил Глава государства.
Решению этой задачи будет способствовать инициатива по учреждению ордена «Ходжа Ахмеда Яссауи», озвученная в Туркестанской области. Наряду с этим в прошлом году состоялся международный симпозиум, посвященный учению Яссауи.
По словам Президента, в целом, важно обеспечить широкую популяризацию наследия великого мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи, раскрывая масштаб его выдающейся личности как по всей стране, так и за рубежом. Наряду с этим необходимо всесторонне исследовать его уникальные труды.
Продолжением этой доброй инициативы станет проведение в нынешнем году форума, посвященного Аль-Фараби. Такие обогащающие нашу науку мероприятия будут проводиться ежегодно.