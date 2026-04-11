Президент Узбекистана передал Президенту Казахстана ряд исторических документов

Президент
70

Во время неформальной встречи в Бухаре Шавкат Мирзиёев передал Касым-Жомарту Токаеву  ряд архивных материалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В частности, казахстанской стороне предоставлены копии найденных в Узбекистане ценных документов, чертежей и фотоматериалов 1920–1950-х годов, имеющих отношение к мавзолеям Ходжи Ахмеда Яссауи и Рабии Султан Бегим в Туркестане. 

Данные материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую культурную  и историческую ценность.

Популярное

Все
Легких прогулок не ожидается
Добрые рисунки помогут накормить животных
Теннисные битвы в Астане
В Караганде открылся креативный экохаб
Спасал других ценою жизни
Экономим воду – сохраняем будущее
В память о подвиге «Кедра»
Новые технологии в мини-футболе
Новый взгляд на метаболическое здоровье
Сильнейшие в Азии
Оживают страницы истории
От идеи до бизнес-проекта
В Алматы запустят проекты в сфере спорта и творчества
Горе луковое в Шенгельды
Влюбленный в человечество и в жизнь
Жарайсың, Алматбек!
Снижается дефицит врачей
Сократить разрыв между аграрной наукой и «жизнью на земле»
Внутри сферы Alem.ai
Курс состоявшегося государства
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В Нацгвардии – литературный челлендж
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Крупные партии подделок известных брендов изъяли в Алматы
Упразднение программы арендного жилья для работающей молодёжи: Аида Балаева сделала важное заявление
Феномен Димаша Кудайбергена покажут в документальном фильме
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Серик Жумангарин провел встречу с фермерами Акмолинской области
Новое меню с бешбармаком ввели в столичных школах
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили хакатон по искусст…
Главы государств Казахстана и Узбекистана посетили Ситуацио…
Президенты Казахстана и Узбекистана провели неформальную вс…
Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]