Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах

Президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства поздравил Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении.

Президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава государства пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.