Президент выразил соболезнования семье Бекета Махмутова

Президент
В связи с кончиной известного спортивного деятеля, знаменитого тренера Бекета Махмутова, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями семье и близким родственникам покойного. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, сообщает Kazpravda.kz.

"Бекет Сапабекулы много лет плодотворно трудился для развития спорта в нашей стране, удостоился почета. Его имя войдет в историю как высококвалифицированного тренера, поднявшего казахский спорт на высокий уровень. Он пользовался уважением в своем кругу за спокойный и уравновешенный характер. Пусть его душа пребудет в раю", – говорится в телеграмме.

В заключение Глава государства выразил уверенность в том, что имя и образ Бекета Махмутова навечно сохранятся в сердце народа, добавил Уали.

Сегодня, 14 апреля, на 81-ом году жизни скончался заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу, мастер спорта СССР по самбо, бывший вице-президент Международной ассоциации бокса (AIBA), президент Федерации любительского бокса Республики Казахстан (1993-2000 гг), президент федерации дзюдо (2009-2012 гг), вице-президентом НОК РК (2008-2013 гг) Бекет Сапабекович Махмутов.

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