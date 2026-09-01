Токаев – об ООН: Альтернативы этой Организации не существует

В ходе своего выступления Президент высказал свое видение дальнейшего совершенствования деятельности Организации Объединенных Наций, сообщает Kazpravda.kz

– В адрес ООН звучит немало критики. Если эта критика даже отчасти обоснована, однако она не отменяет главного – альтернативы этой Организации не существует. Наша общая задача состоит в укреплении и повышении ее эффективности. Данной цели служит тесное взаимодействие ООН с региональными форматами, включая, конечно, ШОС. Казахстан считает, что Организация Объединенных Наций должна оставаться ядром международной системы, а ее Устав – универсальным фундаментом международного права, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.