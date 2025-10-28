Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является ключевым торговым партнером нашей страны в Северной Европе и Европейском Союзе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По его словам, высокие стандарты Финляндии в таких областях, как чистая энергетика, технологии, цифровые инновации, экологическая ответственность, управление, образование и человеческий капитал, получили признание на мировом уровне.

Он отметил, что достижения страны служат вдохновляющим примером для многих, в том числе для Казахстана.

«Под Вашим руководством Финляндия продолжает играть конструктивную роль на европейской и мировой арене. Мы высоко ценим Ваш государственный подход и приверженность ценностям, которые делают Вашу страну примером для подражания в современном мире. В Казахстане мы придаем большое значение дружбе с Финляндией и готовы к реализации уже достигнутых договоренностей, а также к развитию новых направлений сотрудничества», – сказал Глава государства.

По мнению Президента, торгово-экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является Межправительственная комиссия.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев заявил, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.

Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.

Президент Финляндии заявил о заинтересованности финских компаний в расширении своего присутствия в Казахстане.

«Когда мы готовились сегодня утром к переговорам, один из представителей моей бизнес-делегации сказал, что в Казахстане все происходит очень динамично, поэтому нельзя быть медлительным или бюрократичным. Это приятно слышать, так как наши страны идут по пути активного развития», – подчеркнул Александр Стубб.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.