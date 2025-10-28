Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран

Президент
143
Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является ключевым торговым партнером нашей страны в Северной Европе и Европейском Союзе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По его словам, высокие стандарты Финляндии в таких областях, как чистая энергетика, технологии, цифровые инновации, экологическая ответственность, управление, образование и человеческий капитал, получили признание на мировом уровне. 

Он отметил, что достижения страны служат вдохновляющим примером для многих, в том числе для Казахстана.

«Под Вашим руководством Финляндия продолжает играть конструктивную роль на европейской и мировой арене. Мы высоко ценим Ваш государственный подход и приверженность ценностям, которые делают Вашу страну примером для подражания в современном мире. В Казахстане мы придаем большое значение дружбе с Финляндией и готовы к реализации уже достигнутых договоренностей, а также к развитию новых направлений сотрудничества», – сказал Глава государства.

По мнению Президента, торгово-экономическое сотрудничество имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является Межправительственная комиссия.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев заявил, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.

Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.

Президент Финляндии заявил о заинтересованности финских компаний в расширении своего присутствия в Казахстане. 

«Когда мы готовились сегодня утром к переговорам, один из представителей моей бизнес-делегации сказал, что в Казахстане все происходит очень динамично, поэтому нельзя быть медлительным или бюрократичным. Это приятно слышать, так как наши страны идут по пути активного развития», – подчеркнул Александр Стубб.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

#Казахстан #Токаев #Финляндия #Стубб

Популярное

Все
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на 10 – депутат
Таджикистан вошел в топ-3 самых безопасных стран в 2025 году
США и Япония договорились о поставках полезных ископаемых
15 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
Маск запустил Grokipedia
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Финляндии в Акорде
Токаев поздравил президента Чешской Республики с Днем независимости
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
КНБ предотвратил теракт в Алматы
В США выбрали рождественскую елку
В Японии начался суд по делу об убийстве экс-премьера Абэ
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Глава государства провел переговоры с Президентом Финляндии
Более 700 малышей родилось за сутки в День Республики
В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центральной Азии
Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран
В Актау проходит международный турнир по бочча
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Дополнительный выходной получат казахстанцы в честь Дня Республики
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Золотой поединок состоится в Алматы
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Глава государства провел переговоры с Президентом Финляндии
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Финляндии в Акорде
Токаев поздравил президента Чешской Республики с Днем незав…
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]