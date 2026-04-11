Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Президенту Шавкату Мирзиёву за традиционно теплый прием и высокий уровень организации встречи.

"Действительно, с учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным стратегическим партнером. В ходе визита мы обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам, обсудим повестку двусторонних отношений. Между нашими странами нет каких-либо противоречий или разногласий. Подписанные соглашения и договоренности последовательно реализуются. Правительство Казахстана четко понимает необходимость безусловного выполнения взаимных обязательств. Соответствующая работа проводится под моим контролем", - сказал Глава нашего государства.

Президент отметил, что священная Бухара с историей, насчитывающей более 2,5 тысячи лет, является неотъемлемой частью мирового историко-культурного наследия.

"Бухара по праву считается одним из духовных и интеллектуальных центров средневекового Востока. Этот древний город связан с казахским народом множеством незримых и зримых нитей. Машхур Жусуп учился здесь, получил образование в Бухаре. На протяжении многих веков представители казахской знати получали в Бухаре знания, проходя обучение в местных медресе. Здесь в полной мере ощущается дыхание времен и величие цивилизации, оказавшей огромное влияние на прогресс всего человечества. На современном этапе Бухара органично сочетает в себе тысячелетние традиции и динамичное развитие нового Узбекистана. Сегодня мы, так сказать, на ходу посмотрели современную Бухару. Была проведена тотальная масштабная реконструкция всех зданий. Это результат очень большой работы и, самое главное, государственной заботы о таком величественном историческом наследии", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что исторически сложившиеся тесные связи служат незыблемым фундаментом подлинного стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана

"В том, что двусторонние отношения вышли на такой беспрецедентно высокий уровень, Ваша огромная заслуга, уважаемый Шавкат Миромонович. Казахстан как ближайший союзник всецело поддерживает проводимые под Вашим мудрым руководством масштабные политические и экономические преобразования. Благодаря Вашему выверенному стратегическому курсу неуклонно повышается благосостояние народа, реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, которые получают хорошие оценки, рейтинги со стороны ведущих финансовых институтов, укрепляется международный авторитет страны. Уверен, Ваша последовательная политика, основанная на приоритете национальных интересов, будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию Узбекистана, равно как и всего региона", - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера Узбекистана за поздравления по случаю принятия новой Конституции Казахстана. По его словам, Шавкат Мирзиёев первым из зарубежных лидеров поздравил Казахстан с этим историческим событием. Со своей стороны, глава государства поддержал инициативу Президента Узбекистана «Чистый воздух», отметив ее актуальность и для крупных городов Казахстана

"Хотел бы отдельно выразить поддержку Вашей инициативы относительно чистого воздуха. Я разделяю Вашу озабоченность в отношении экологического состояния Ташкента. У нас в Алматы очень трудная ситуация. Алматы вошел, к сожалению, в список наиболее загрязненных крупных городов мира, и нужно принимать самые срочные меры. Поэтому, если не возражаете, мы могли бы сегодня предложить совместную реализацию инициативы «Чистый воздух» под патронажем президентов в исполнении правительств двух стран. Полагаю, что общественность наших государств и международное сообщество хорошо отреагируют. Действительно, в рамках этой инициативы можно сделать очень многое. Это заставит и местные власти, и предпринимателей вести себя более ответственно в плане защиты экологии и природы в целом", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Шавкат Мирзиёев также ометил важность их встречи в Бухаре, что имеет большое значение для расширения многогранных связей между странами

"Ваш визит является еще одним ярким выражением того, что между двумя народами царит вековая дружба, тесное братство, стратегическое партнерство и союзнические отношения постоянно укрепляются. Уверен, что наша сегодняшняя откровенная и искренняя встреча послужит обогащению взаимовыгодного сотрудничества новым содержанием, достижению конкретных практических результатов и дальнейшему расширению регионального сотрудничества", - сказал Президент Узбекистана.

Он заявил, что узбекский народ как самый близкий сосед и союзник всегда искренне радуется эффективным реформам Касым-Жомарта Токаева по построению Справедливого Казахстана.

"Несмотря на непростую ситуацию в мире, объем экономики превысил 300 млрд долларов. Растет доля несырьевого сектора в структуре ВВП, удельный вес малого и среднего бизнеса приближается к 40 процентам. Вы делаете ставку на цифровизацию государства, объявили этот год годом цифровизации и искусственного интеллекта. Укрепляется международный авторитет страны. Под Вашим руководством осуществляется выверенная многовекторная внешняя политика в интересах народа Казахстана. Выдвигаемые Вами международные инициативы находят широкую поддержку и подчеркивает Вашу роль как видного политического деятеля в решении региональных и глобальных проблем. С большим интересом ознакомился с Вашей статьей в издании National Interest. Согласен, что современная международная среда демонстрирует возрастающий запрос на прагматизм, открытость и реализм. Отдельно хотел бы подчеркнуть глубину Вашего подхода к вопросам экономической трансформации. Для меня очень важно, я хочу это подчеркнуть, что связка реформ, инвестиций и устойчивого развития является цельной стратегией, а не набором отдельных инициатив. Мы высоко ценим Ваши усилия в укреплении отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между нашими братскими народами", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В ходе встречи собеседники подтвердили стратегический курс на углубление экономического партнерства. Достигнута договоренность об усилении взаимодействия правительств двух стран для достижения конкретных показателей в торговле и производстве. Акцентирована важность системной поддержки деловых кругов и стимулирования их деловой активности.

Главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки редкоземельных металлов, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, а также IT-секторе.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных контактов и развитию туризма.

По итогам переговоров президенты условились принять Дорожную карту между правительствами двух стран по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.