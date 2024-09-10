Обмеление Каспийского моря будут изучать в казахстанском НИИ

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В частности, в основные виды деятельности научно-исследовательского института добавлено – изучение причин и последствий обмеления Каспийского моря. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 24 сентября.

Помимо этого, институт занимается мониторингом окружающей среды и научно-исследовательскими работами в казахстанском секторе Каспийского моря на предмет сохранения и воспроизводства природных ресурсов Каспийского моря, укреплением сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств.

Как поясняется, дополнение добавлено в связи с поручением президента Казахстана, данного во время рабочей поездки в Мангистаускую область 7 ноября 2022 года.

Как мы уже рассказывали, уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года, и в 2022 году он достиг критической отметки. Экологи считают, что обмеление крупнейшего в мире замкнутого водоема связано с изменением климата: повышением температуры воздуха, отсутствием осадков и снижением стока впадающих рек.