Актауский блогер показал, как обмелело Каспийское море - видео

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- Каспий стремительно мелеет, - написал на своей странице в Instagram актауский блогер и общественник Нуркен Тажибай, и опубликовал шокирующее видео обмеления моря.

Уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года и в 2022 году достиг критической отметки. Экологи считают, что обмеление крупнейшего в мире замкнутого водоема связано с изменением климата: повышением температуры воздуха, отсутствием осадков и снижением стока впадающих рек.

На прошлогоднем саммите глав государств – участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку президент Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную озабоченность сложной экологической ситуацией на Каспийском море.

- Большую озабоченность вызывает сложная экологическая ситуация в Каспийском море, связанная с обмелением, резким снижением стока воды, сокращением биоресурсов и антропогенным загрязнением. Спасение Каспия должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Призываю все заинтересованные стороны к выработке общего плана действий по улучшению состояния этого уникального водоема. Убежден, наше взаимовыгодное сотрудничество укрепит статус Каспия как моря мира и новых возможностей, – сказал тогда глава государства.

По прогнозам экспертов, к концу этого столетия Каспий может обмелеть до 9 и даже 18 метров.