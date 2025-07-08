Прием заявок на присуждение молодежной премии Jas Kenes Siylygy идет в РК

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Премия присуждается молодым специалистам, проявившим свои таланты в ключевых сферах экономики и общественной жизни Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 20 июня начался прием заявок на премию Jas Keñes Siyligi, который продлится до 20 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

По данным ведомства, Jas Keñes Sıylığı - независимая молодежная премия, учрежденная в 2024 году по инициативе Совета по молодежной политике при Президенте Казахстана. Премия присуждается молодым специалистам, проявившим себя в ключевых сферах экономики и общественной жизни страны.

На соискание премии могут претендовать молодые специалисты граждане РК до 35 лет (35 лет не включительно) на дату подачи заявки.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте.  

Конкурсный отбор будет проходить в 3 этапа. По итогам отбора будут выявлены 20 победителей (по 2 победителя в каждой номинации).

Призовой фонд конкурса – 20 миллионов (по 1 миллиону каждому победителю).

По сравнению с прошлым годом были добавлены такие профессии как молодые ученые, преподаватели вузов и врачи, представители информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и атомной промышленности.  

Как отметили организаторы премии, в этом году список номинаций был расширен с 7 до 10:

- Janqiarlyq, для работников органов внутренних дел и вооруженных сил РК;

- Altyn jürek, для работников среднего, младшего медицинского персонала (скорая медицинская помощь, акушеры, санитары и др.) и врачей;

- Önerkäsıp, для работников обрабатывающей промышленности, горно-металлургического комплекса и других производственных секторов экономики;

- Bolaşaq turaly qamqorlyq, для работников инклюзивных учебных центров, оказывающих специализированные услуги, организаций, предоставляющих социальные услуги (детские дома, хосписы, дома престарелых, центры по поддержке лиц с инвалидностью и др.), а также для волонтеров;

- Bılım jäne Ğylym, для педагогов учреждений дошкольного, среднего, ТиПО, высшего и послевузовского образования, а также ученых, научных сотрудников и исследователей;

- Qaisar, для работников аварийно-спасательных служб, пожарных и иных организаций системы гражданской защиты;

- Altyn qol, для работников рабочих профессий — маляров, сантехников, строителей и др., а также работников КСК, ОСИ и иных организаций, ответственных за обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов;

- Zharyq, для работников энергетического сектора, атомной промышленности, работников нефтегазовых предприятий;

- Örken, для работников агропромышленного комплекса, отрасли переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевой продукции;

- Örleu, для работников сферы информационно-коммуникационных технологий (в том числе ИИ, анализа данных и др.) и креативных индустрий.

Более подробную информацию о премии и деятельности Совета можете узнать на сайте. 

 

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