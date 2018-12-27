Приказы
Приказы
Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Астана от 4 декабря 2018 года № 487
О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 июня 2015 года № 15-1/522 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Субсидирование стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений»

Приказ Министра общественного развития Республики Казахстан
г. Астана от 10 декабря 2018 года № 01-01/95
О внесении изменения в приказ Министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан от 4 октября 2017 года № 137 «Об утверждении перечня открытых данных, размещаемых на интернет-портале открытых данных»

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Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

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