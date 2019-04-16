Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 15 марта 2019 года № 108 Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 20 сентября 2018 года № 469 О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»