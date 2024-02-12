Прикладная наука для путешественников

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Аскар Султан

В Казахстане запущен проект на основе анализа больших данных в сфере туризма.

фото Минтуризма и спорта

Международный университет туризма и гостеприимства открыл Научно-исследовательский центр, который будет заниматься реализацией прикладных научных проектов в сфере туризма, возможных к применению на практике путем коммерциализации в реальном секторе экономики. Один из проектов цент­ра – «Анализ больших данных (Big Data) и обработка текста на основе отзывов путешественников с целью улучшения туризма Казахстана на мировом уровне».

Сотрудниками центра проводится текстовый анализ с использованием методов сентиментального анализа и статис­тического моделирования (text analysis) отзывов и обзор турис­тов, побывавших в Казахстане, на платформе Tripadvisor по местам размещения (Hotels and Hostels), продуктам питания и напиткам (Food and Beverage) и достопримечательностям (Attractive places), которые считаются тремя основными составляющими сферы туризма. Также определяется состояние туристской отрасли в Казахстане и вырабатываются рекомендации по повышению уровня развития туризма. На основе отзывов, предложений и потребностей туристов, которые выявят в ходе исследовательской работы, будут разработаны конкретные планы и туристические предложения по внутриказахстанским и международным маршрутам.

Международный университет туризма и гостеприимства (International University of tourism and hospitality) – это первый государственный профильный университет в Казахстане, который готовит высококвалифицированных специалистов международного уровня в сферах туризма, гостеприимства и досуга. Он был создан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и закреплен в Государственной программе развития туристской отрасли РК до 2025 года. Цель его создания – повышение качества и доступности туристских продуктов и услуг. В декабре 2021 года университет стал первым вузом РК, утвержденным в качестве члена Всемирной туристской организации (United Nations World Tourism Organization).

#рейтинг #проект #туризм #путешествия #анализ #отзывы

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