В Казахстане по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева продолжается системная работа по реализации социально значимых проек­тов, финансируемых за счет возвращенных в государственную собственность незаконно выведенных активов.

В рамках исполнения Закона «О возврате активов, находящихся за рубежом и незаконно выведенных из Республики Казахстан» создано ТОО «Компания по управлению возвращенными активами». Основной его задачей является обеспечение эффективного и прозрачного управления активами, поступившими в собственность государства, а также их дальнейшая реализация. Все доходы от этой деятельности направляются в Специальный государственный фонд (СГФ).

«Управляющая компания – коммерческая организация, единственным учредителем и участником которой является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов. Активы, возвращенные в собственность государства в добровольном или принудительном порядке, за исключением активов в денежной форме, принимаются в состав имущества Управляющей компании. Активы, возвращенные в денежной форме, зачисляются напрямую в СГФ», – пояснили в Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов в ответе на наш запрос.

До реализации активов могут применяться такие способы управления ими, как имущественный наем (аренда), доверительное управление, а также иные способы, определяемые Управляющей компанией, не противоречащие законодательству РК и законодательству страны нахождения актива. Активы, в которых не заинтересовано государство, Управляющая компания реализует для пополнения СГФ.

Именно за счет средств СГФ реа­лизуются социальные и инфра­структурные проекты по всей стране: строительство школ, больниц, спортивных учреждений, систем водоснабжения и других объектов, способствую­щих устойчивому развитию регионов и повышению качества жизни населения. Распределение средств фонда осуществляется в строгом соответствии с Бюджетным кодексом РК и только после рассмотрения заявок на заседаниях Республиканской бюджетной комиссии с участием уполномоченных государственных органов.

По данным Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК, на сегодняшний день одобрено 406 проектов на общую сумму 318,1 млрд тенге, в том числе в сфере образования – десять проектов на 24 млрд тенге; в области спорта – четыре проекта на 33,1 млрд тенге; в здравоохранении – 162 проекта на 100,4 млрд тенге; по обеспечению водоснабжением – 230 проектов на 160,6 млрд тенге.

– Наша миссия заключается не только в администрировании и продаже имущества, но и в обеспечении того, чтобы каждый объект, будь то недвижимость, доли в компаниях, предметы роскоши или культурные ценности, приносил ощутимую пользу государству и обществу, – подчеркивает генеральный директор ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбек Мукаш.

По его словам, процедура реализации активов полностью цифровизирована: все внутренние торги проводятся на электронной площадке www.e-qazyna.kz – официальном портале реест­ра государственного имущества. Это обеспечивает открытость, честность и исключает коррупционные риски, предоставляя равный доступ всем участникам.

На 23 июля 2025 года компанией реализовано 48 активов на 34 млрд тенге. В их числе – объек­ты недвижимости в Астане и Алматы, элитные наручные часы и ювелирные изделия. В рамках внутренних торгов продано десять объектов недвижимости и 31 ювелирное изделие на сумму более 11,79 млрд тенге.

Значительная часть имущества – два автомобиля, два жилых дома, одна квартира и две виллы – была продана за рубежом, что принесло в СГФ 22,2 млрд тенге. При этом их реализация осуществлялась в соответствии с законодательством стран пребывания активов.

Некоторые сделки стали показательными примерами эффективной реализации, отмечают в Управляющей компании. Например, земельный участок в микрорайоне «Байтак» города Алматы продан за 657 млн тенге при стартовой цене 176 млн тенге; административное здание на улице Байтурсынова, 46 – за 732 млн тенге при оценке 663 млн тенге; а часы Patek Philippe World Time Chronograph Green Mecca Edition – за 36 млн тенге при стартовой цене 17 млн тенге. В апреле–мае текущего года также реализованы девять наручных часов и пять ювелирных изделий на сумму свыше 31 млн тенге.

Отдельное внимание уделяется объектам, представляющим культурно-историческую ценность, такие активы безвозмездно передаются в государственные музеи. Так, коллекционные монеты и артефакты сакской эпохи уже пополнили фонд Национального музея.

Общий объем средств, направленных в СГФ на 23 июля 2025 года, составил 25,4 млрд тенге. Из них 24,6 млрд – от реализации активов, а оставшиеся 800 млн тенге – доходы от аренды, дивидендов и доверительного управления.

– Мы не просто администрируем активы, но и обеспечиваем их эффективное вовлечение в экономику страны. Каждый реа­лизованный объект – это вклад в социальное развитие, справедливость и укрепление доверия общества. Мы продолжим работу по обеспечению прозрачности и эффективности, чтобы каждый тенге, поступивший в фонд, действительно работал на благо граждан, – заверяет Куанышбек Мукаш.

Таким образом, возвращенные активы становятся мощным инструментом развития Казахстана – от укрепления социальной инфраструктуры до поддерж­ки национального культурного наследия.