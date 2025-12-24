Сотрудники КУИС обвинялись в применени пыток
Специализированным межрайонным уголовным судом Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС.
Органом уголовного преследования сотрудники КУИС обвинялись в применении пыток на осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждении города Атбасар.
"Присяжные заседатели приняли вердикт о невиновности подсудимых. Решение присяжными об отсутствии события преступления и невиновности подсудимых принято голосованием в совещательной комнате. 10 присяжных и 1 судья имеют по одному голосу каждый. Приговором суда 12 сотрудников КУИС признаны невиновными. За оправданными признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении телеграм-канала судов региона.
Приговор суда не вступил в законную силу.