Специализированным межрайонным уголовным судом Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС.

Органом уголовного преследования сотрудники КУИС обвинялись в применении пыток на осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждении города Атбасар.

"Присяжные заседатели приняли вердикт о невиновности подсудимых. Решение присяжными об отсутствии события преступления и невиновности подсудимых принято голосованием в совещательной комнате. 10 присяжных и 1 судья имеют по одному голосу каждый. Приговором суда 12 сотрудников КУИС признаны невиновными. За оправданными признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении телеграм-канала судов региона.