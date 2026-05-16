Блогершу оштрафовали за разлитое у «Байтерека» шампанское

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении гражданки М. по части 1 статьи 434-2 КоАП, сообщает Kazpravda.kz

Инцидент произошел ночью 27 апреля 2026 года на бульваре Нуржол.

Девушка открыла бутылку шампанского и разлила его на землю прямо у главного символа столицы. В суде горожанка полностью признала вину и раскаялась. Она пояснила, что является блогером и просто хотела снять популярное видео для соцсетей, добавив, что позже убрала за собой мусор.

Несмотря на оправдания, факт правонарушения был полностью доказан рапортом инспектора, протоколом, признанием нарушительницы и видеозаписью, которую она сама опубликовала в Instagram.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в 10 МРП либо 40 часов общественных работ. Суд учел раскаяние девушки как смягчающее обстоятельство и не нашел отягчающих факторов.

Поскольку принудительные работы требуют согласия гражданина, а нарушительница ответила отказом, суд назначил ей денежное взыскание. В итоге девушку оштрафовали на 10 МРП, что составляет 43 250 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.