40 тысяч тенге штрафа оплатит блогер за видео у Байтерека

В Астане рассмотрено дело в отношении блогера по факту загрязнения места общего пользования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что М. возле монумента «Бәйтерек» открыла бутылку шампанского и разлила содержимое на землю, тем самым загрязнила место общего пользования.

На суде она вину признала, раскаялась и пояснила, что, являясь блогером, хотела снять трендовое видео на фоне монумента «Бәйтерек», после чего убрала за собой мусор.

Санкция предъявляемой статьи предусматривает ответственность за загрязнение мест общего пользования и влечет штраф в размере 10 МРП либо привлечение к общественным работам на срок 40 часов.

Суд признал её виновной и назначил штраф в размере 10 МРП, что составляет 43 250 тенге.