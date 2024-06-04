Проблемы развития беспилотной авиации РК обсудили в Астане

Существенная проблема, с которой столкнулись разработчики проекта Концепции - это полное отсутствие статистических данных и аналитики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На площадке Национальной палаты предпринимателей состоялся Круглый стол, посвященный обсуждению существующих проблем и перспектив развития рынка беспилотников в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации МКИ РК.

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, научных организаций и уполномоченных органов, которые вошли в состав рабочей группы, сформированной для выработки системного подхода к развитию беспилотных авиационных систем (БАС).

«Это не просто сектор транспорта, это область технологий, обладающая преимуществами, направленными на рост экономической эффективности, повышение безопасности и улучшение качества услуг. Одним из ключевых шагов создания благоприятных условий использования беспилотных аппаратов является совершенствование нормативно-правовой базы. Учитывая, что Министерство транспорта приступило к разработке Концепции развития гражданских беспилотных авиационных систем в Казахстане, мы имеем возможность принять участие в работе над проектом», - озвучила заместитель директора Департамента логистики и перевозок Инесса Жумабаева.

Недостаточная координация деятельности беспилотных авиационных систем в воздушном пространстве, урегулирование вопросов сертификации и страхования гражданской правовой ответственности, введение административной ответственности, совершенствование системы подготовки кадров, либерализация применения беспилотных авиационных систем - основные аспекты проекта Концепции, требующие внимания.

«Существенная проблема, с которой столкнулись разработчики проекта Концепции - это полное отсутствие статистических данных и аналитики. Единственной информацией стали сведения прошлого года. Так, на приобретение беспилотных авиационных систем различного характера, в том числе военного назначения, правительством страны было потрачено около 2,5 млрд тенге, что позволяет представить масштабы инвестиций в госсекторе» - отметил юрист консультант проекта Талант Рамазанов.

В рамках мероприятия также были обсуждены основные проблемы рынка беспилотной авиации в Казахстане.

Дмитрий Иванов, председатель комитета Беспилотной Авиации Ассоциации Гражданской Авиации, руководитель Drone Tech Center в Astana Hub, директор ТОО Аардварк отметил необходимость выработки механизма регулирования государственных закупок, в контексте контроля за легальным ввозом дронов через официальных дистрибьюторов.

По его словам, добросовестные компании несут финансовые затраты, соблюдают требования по учету, регистрации и таможенному оформлению, но зачастую в результате госзакупок заказы размещаются у компаний, не всегда соблюдающих правила, что может создать негативное впечатление о рынке.

В частности, предприниматели обеспокоены отсутствием возможности вывоза БАС на техническое обслуживание в Российскую Федерацию. Как заметил глава совета «Ассоциации компаний в области дистанционного зондирования Земли», технический директор ТОО "GEOID" Нурган Кемербаев, это приводит к экономическим потерям компании из-за невыполнения плановых работ.

По утверждению представителей Министерства промышленности и строительства РК, при поступлении обращения в Комитет промышленности, заявление перенаправляется в Министерство иностранных дел РК, Комитет национальной безопасности и другие организации для определения негативных последствий, связанных с нацбезопасностью и экспортными рисками. В случае окончательного отрицательного решения, данный вопрос рассматривается в рамках Экспортной комиссии под руководством премьер-министра.

В свою очередь представители Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК отметили, что один из основных разделов проекта Концепции необходимо посвятить развитию отечественных технологий. Как отметили участники, для развития рынка необходимы конструкторские разработки, создание опытных образцов и проведение испытаний в рамках экспериментальной авиации.

«Мы, Нацгвария абсолютно открыты. Располагая Академией Нацгвардии и научно-исследовательским институтом, предлагаем проводить научные конференции, практикумы. Без привлечения научного и технического потенциала, разработка программ не изменится. Возможно нет необходимости разработки нового беспилотника, достаточно получить лицензию на определенную модель. Главное - это программное обеспечение, а это все в наших силах, у нас есть потенциал», - заявил представитель Национальной гвардии РК Ернар Ерекешев.

Одним из ярких предложений стала идея по обучению операторов дронов среди казахстанской молодежи. Подготовка квалифицированных специалистов является немаловажным аспектом развития беспилотной авиации. В случае согласования этого вопроса с Министерством науки и образования РК, подобную практику планируется внедрить как в вузах, так и в школах страны.

В качестве международной практики отмечен опыт Китая, где на операторов беспилотных систем обучаются граждане, признанные непригодными к военной службе. Подготовкой операторов БАС и испытаниями на местах на законодательном уровне также занимается правительство Южной Кореи. В РФ учащиеся 9-10 классов обучаются основам применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки. Каждый из этих кейсов необходимо учесть в проекте Концепции, отметили участники.

«Ключевую роль в разработке Концепции, в усовершенствовании законодательства в области применения беспилотных авиасистем, должна играть именно Национальная палата предпринимателей, и в частности сам бизнес. Хотелось бы избежать той ситуации, когда государственный орган кулуарно разрабатывает нормы. Хотелось бы построить живой диалог с бизнесом, чтобы это было не просто согласование. Сам бизнес должен быть ключевым стейкхолдером и даже автором этой Концепции», - выразил мнение Талант Рамазанов.

По итогам мероприятия, участники Круглого пришли к единому мнению о необходимости установления активного взаимодействия между бизнес сообществом, государственными органами и научными организациями с целью эффективного решения проблем и достижения целей в развитии сектора беспилотной авиации.