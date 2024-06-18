Проблемы здравоохранения обсудили на площадке «Дәрігер Talks» партии AMANAT

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Более 300 врачей, медсестер, преподавателей, ученых, руководителей медицинских организаций, ветеранов здравоохранения и экспертов со всех регионов собрались на диалоговой площадке «Дәрігер Talks» партии AMANAT. Они обсудили текущее состояние системы медицинского обслуживания, а также предложили пути решения наиболее актуальных проблем современной отечественной медицины. Также участникам вручили партийные и ведомственные награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии AMANAT

Особенность «Дәрігер Talks» в том, что медики делятся своими личными историями становления в жизни и в профессии в контексте развития сферы здравоохранения в целом.

Открывая встречу, спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов поздравил всех присутствующих с прошедшим днем медицинского работника и подчеркнул, что государство всегда уделяет особое внимание сфере здравоохранения. Он отметил, что порядка 70 тысяч членов партии – представители медицинской сферы, являются важной опорой AMANAT.

«По инициативе главы государства вновь учреждена государственная награда «Заслуженный врач Казахстана». Я уверен, что обществу нужно знать и ценить самоотверженный труд наших врачей. Именно поэтому партия AMANAT проводит сегодня площадку «Дәрігер Talks». Здесь, в формате открытого диалога, медицинское сообщество, совместно с депутатским корпусом и Министерством здравоохранения могут поговорить о наболевшем, чтобы определить пути решения наиболее актуальных проблем. Наша задача в том, чтобы голос каждого врача был услышан», – сказал он.

Ерлан Кошанов также обратил внимание на недавно принятые поправки в законодательство о здравоохранении, разработанные партией AMANAT. Законом вводится ряд социальных гарантий для медицинских работников и усиливается их правовая защита.

Отдельно председатель партии остановился на участившихся случаях нападений на врачей.

«Такое поведение никак не может быть оправдано. Поэтому мы работаем над созданием безопасных условий труда для медиков на всех уровнях. Депутатами – членами фракции AMANAT инициированы поправки в Уголовный кодекс для защиты медработников. В скором времени мы законодательно усилим защиту медработников», – заявил Ерлан Кошанов.

Участники встречи также обратили внимание на беспрецедентные меры по поддержке медицинских работников и развития здравоохранения в целом по итогам реализации послания президента и его предвыборной программы, а также предвыборной программы партии AMANAT.

«По поручению главы государства с 2020 по 2023 годы поэтапно повышалась заработная плата медицинских работников, у врачей она выросла более чем в 3 раза, а у средних медработников - более чем в 2 раза. Это более чем 270 тысяч казахстанцев и членов их семей», – сказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Для решения проблемы дефицита врачей на селе специалистам, переезжающим в сельскую местность, будут выплачивать подъемные пособия в размере 100 МРП. Данная норма, вошедшая в закон по вопросам здравоохранения, была предусмотрена в предвыборной программе партии AMANAT.

«Я искал место, где моя работа будет по-настоящему ценна и востребована. В сельской местности всегда нужен врач, и именно здесь я могу ощутить, что моя помощь действительно нужна. Я получил подъемное пособие и даже смог воплотить в жизнь мечту о собственном жилье. Но самое ценное для меня – это атмосфера тепла, уюта и поддержки, которую я нашел среди местных жителей», – рассказал врач общей практики из села Прииртышск Павлодарской области Закир Баратов.

На проблеме донорства остановился председатель объединения по реабилитации трансплантированных больных «Өмір тынысы» Жанибек Успанов. Больше 10 лет назад ему самому пересадили сердце.

«Важно помнить, что решение стать донором органов – это глубоко личный поступок, требующий обдуманности и понимания. Если после моей смерти мои органы дадут кому-то жизнь, и этот кто-то родит еще двоих-троих детей – это же продолжение жизни. Человек должен осознать свое отношение к донорству», – говорит он.

Участники «Дәрігер Talks» также выдвинули ряд инициатив в области здравоохранения и социальной сферы. В ходе мероприятия выступили: врач-реабилитолог из села Узынагаш Алматинской области Асель Саурукова, врач-терапевт из Туркестана Камагуль Мусаходжаева, главный детский хирург Костанайской области Игорь Белобржицкий, лор-врач из Астаны Медет Маханбет, травматолог-ортопед из села Акжар Восточно-Казахстанской области, доктор PhD Елжан Манарбеков, фельдшер из Кокшетау Гулназ Бокеш, зампред правления «University Medical Center» Махаббат Бекбосынова и другие. Модератором заседания выступила врач, известная телеведущая Айнур Тажина.

В завершение встречи председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, министр здравоохранения Акмарал Альназарова и председатель совета Казахстанской ассоциации менеджеров здравоохранения Куаныш Ергалиев вручили награды ряду медицинских работников за заслуги в профессиональной деятельности.