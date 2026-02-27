фото автора

Высокий, подтянутый, с военной выправкой… Достаточно один раз увидеть Абилхаи­ра Насыровича – и без лишних слов понятно: у человека армейское прошлое. В его биографии и будни офицерской службы, и годы руководства городским управлением по чрезвычайным ситуациям. Самое удивительное – в свои 79 устькаменогорец остается востребованным специалистом в региональной теплоснабжающей компании!

В спортивное хобби Абилхаи­ра Насыровича привели дела сердечные, причем в буквальном смысле. После сложной операции в кардиохирургии он отправился на восстановление в специализированный санаторий в Алтайском крае. И здесь впервые увидел группы, прогуливающиеся с палками.

– До этого не имел ни малейшего представления о скандинавской ходьбе, – рассказал пенсионер. – Удивился, спросил у врача. И услышал, что в повседневной жизни это лучший способ поддерживать себя в отличной форме. И еще врач несколько раз повторил: «Движение – это жизнь».

Первое, в чем устькаменогорец круто изменил свою жизнь, – это в привычке пользоваться личным автомобилем. Он продал свою машину, чтобы не оставить себе другого выбора, кроме как ходить пешком. И вот уже больше десяти лет изо дня в день мужчина, прихватив нордики, проходит ногами путь от дома до офиса и обратно. В среднем по 10 км. Причем Абилхаир Насырович постоянно меняет маршрут, чтобы загружать мозг, тренировать память.

– Я начал с того, что обошел все спортивные магазины и только в одном нашел нордики, – поделился воспоминаниями пенсионер. – В то время в нашем городе мало кто слышал о таком занятии. Сразу купил палочки, и оказалось, что сделал удачный выбор.

Сегодня в знании инвентаря мужчина собаку съел. Он, например, может в деталях объяс­нить, чем нордики отличаются от треккинговых палок для гор, почему важно обращать внимание на форму рукоятки и темляк и каким образом телескопические модели могут подвести на трассе. Дома у него несколько наборов: один на каждый день, другой для тренировок на рельефе плюс есть особые чемпионские – те, с которыми он занял призовые места на респуб­ликанских и международных турнирах.

– Мне очень повезло с инструкторами, – пояснил пенсионер. – Со мной стали заниматься основатель школы в нашем городе Ольга Щепетильникова и фанат здорового образа жизни Асима Мушекбаева. Они вселили в меня уверенность.

Для начала устькаменогорец стал активным участником всех «движей» в родном областном центре и южном мегаполисе. В 2023 году он стал третьим в своей возрастной группе на этапе Кубка мира в Алматы, в 2024-м – четвертым на этапе Кубка мира в итальянском Тирано, в 2025-м – серебряным призером этапов Кубка мира и чемпионата Европы. И наконец, минувшей осенью Иманбеков вошел в топ-20 на чемпионате мира по скандинавской ходьбе в таджикском Худжанде.

– Школы различаются по технике и тактике, – привел подробности возрастной спортсмен. – Например, поляки ускоряются на первом отрезке маршрута и дальше стараются выдерживать темп. Испанцы в последнее время вообще всех «рвут», именно они сегодня законодатели моды в скандинавской ходьбе.

Спорт, по словам Абилхаира Насыровича, дарит ему здоровье и делает жизнь яркой. В Instagram можно увидеть ряд атмосферных роликов: вот пенсионер потягивает капучино в уличной кафешке в Тирано, у него перед глазами изумительный вид с заснеженными Альпами. Вот он срывает оранжевую хурму с зеленых веток деревьев, между которыми пролегает тропа для спортсменов на соревнованиях в Таджикистане… Пока его ровесники скучают и старятся, устькаменогорец гоняет по миру и получает от жизни удовольствие.

Есть у пенсионера мечта, которой он уже не раз делился в городском акимате. По его словам, сама природа подарила Усть-Каменогорску идеальные условия для тренировок с нордиками. Под оздоровительно-спортивный маршрут в 5 км отлично подходит, например, зона отдыха на перевале Чечек – там надо только расчистить грунтовую дорогу, чтобы спортсмены не выходили на автотрассу. Можно проложить многокилометровый трек вдоль набережных Иртыша и Ульбы – надо только обустроить пустырь на правом берегу Ульбы. При таких условиях город мог бы даже подать заявку на проведение этапа Кубка мира.

– Врачи рекомендуют много ходить, потому что при движении рук и ног разрабатываются суставы, – пояснил устькаменогорец. – Позвоночный столб делает микродвижения, происходит его самомассаж. Каждый слышал про десять тысяч шагов, которые нужно делать за день. Это примерно восемь километров. Именно такой дистанции хватает, чтобы естественным образом шло оздоровление. Всем рекомендую: берите в руки нордики, начинайте ходить. Увидите – ваш организм ответит вам благодарностью.