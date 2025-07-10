Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило конкурс на соискание Государственной молодежной премии «Дарын», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях господдержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Конкурс пройдет по 10 номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Общественная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное творчество».

На соискание премии претендуют граждане Казахстана в возрасте до 35 лет на момент окончания приема заявок, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

Кандидатуры на соискание молодежной премии «Дарын» выдвигаются центральными, местными и иными государственными органами, общественными объединениями и другими юридическими лицами, зарегистрированными на территории Республики Казахстан, и представляют следующие документы в бумажном и электронном виде:

1) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

2) регистрационную заявку на соискание Государственной молодежной премии «Дарын» по форме согласно приложению к настоящим Правилам;

3) ходатайство и справку о достижениях соискателя премии;

4) копии наградных дипломов, грамот, благодарностей (при наличии);

5) копии статей, публикаций кандидата или о кандидате (при наличии);

6) копию справки о наличии банковского счета;

7) подтверждающие материалы о достижениях кандидата (при наличии).

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручается диплом, нагрудной знак и денежная премия.

Премия «Дарын» была учреждена в 1992 году. В разные годы ее обладателями становились более 360 человек из различных сфер.

Документы соискателей принимаются (бумажный вариант) с 26 июня по 27 августа (включительно) Министерством культуры и информации Республики Казахстан по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік ел 8, здание «Дом министерств» 14-подъезд, (электронный вариант) по почте premiya.daryn@mki.gov.kz.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-05-25, 8 (7172) 74-18-43, 8 701 170 46 54 (в рабочие дни, с 9:00 ч. до 18:30 ч.).