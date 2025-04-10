Проект завода по переработке мусора в Алматы представили Бектенову

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов поручил в двухнедельный срок подготовить Соглашение об инвестициях для строительства завода по экоутилизации отходов в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с председателем правления – президентом группы компаний Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Лун Цзишэном сотрудничество в рамках договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита в КНР в ноябре 2024 года. Внимание уделено вопросам реализации инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в городе Алматы.

Участники встречи обсудили перспективы внедрения в Казахстане технологии Waste-to-Energy, направленной на преобразование отходов в электроэнергию. Председатель правления Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Лун Цзишэн представил проект мусороперерабатывающего завода в Алматы с суточным объемом переработки около 2 тыс. тонн отходов и генерацией до 60 МВт электроэнергии. Объем прямых инвестиций составит $270 млн.

По данным акимата города Алматы, запуск данного завода закроет потребности мегаполиса в утилизации ТБО и позволит довести долю переработки отходов до 80% к 2029 году.

Лун Цзишэн сообщил, что компания является лидером КНР в области переработки отходов в энергию, занимая 40% доли на китайском рынке по своей специализации. Кроме того, в разных странах компанией реализовано 84 проекта по переработке, т.н. экологические промышленные парки. Применяемые технологии соответствуют самым высоким мировым стандартам экологической безопасности.

Премьер-министр обозначил важность решения вопросов экологии на фоне растущего населения и потребностей.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами задачу — довести объемы переработки коммунальных отходов до 38% к 2029 году.

Ежегодно в нашей стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов. Поэтому строительство мусороперерабатывающего завода является нужным проектом.

Экологическая утилизация отходов с генерацией электроэнергии станет важным этапом в развитии переработки. Правительство поддерживает данный проект и готово оказать необходимую поддержку. Мы привержены долгосрочному сотрудничеству с серьезными инвесторами», — отметил Олжас Бектенов.

Отраслевым министерствам и акимату города Алматы поручено обеспечить подготовку проекта Соглашения об инвестициях в двухнедельный срок для запуска строительства завода в июне текущего года.

Кроме того, в ходе встречи обсужден вопрос подготовки кадров. В рамках реализации проекта будет создано 500 рабочих мест, в том числе постоянных - 100. Лун Цзишэн отметил, что в приоритетном порядке будут привлекаться местные специалисты.

#Алматы #Правительство #Бектенов #завод

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