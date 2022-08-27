Проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы одобрило Правительство РК

Прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2027 годы и проекты законов по формированию республиканского бюджета на 2023-2025 годы рассмотрели на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что прогноз социально-экономического развития сформирован с учетом итоговых данных по росту экономики в 2021 году, ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и ценам на экспортные товары.

В базовом сценарии, который использован в качестве основы для бюджетного планирования, средняя цена на нефть заложена на уровне $85 за баррель, а расчетный курс доллара США – на уровне 470 тенге. Среднегодовой реальный размер ВВП Казахстана по данному сценарию составит 3,9%, в том числе в 2023 году – 4%. При этом ожидается рост экспорта и всех основных отраслей экономики.

В свою очередь заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов сообщил, что целевой коридор годовой инфляции в 2023 году спрогнозирован в пределах 7,5-9,5 %.

Данные о проекте республиканского бюджета на 2023–2025 годы представил заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Так, поступления на 2023 год прогнозируются на уровне 17,8 трлн тг, гарантированный трансферт из Национального фонда будет привлечен в размере 2,2 трлн тг со снижением в 1,8 раза по сравнению с текущим годом.

Расходы в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тг с увеличением на 2,2 трлн тг, причем их основная доля приходится на социальную сферу. На поддержку развития реального сектора экономики предусмотрено 2,1 трлн тг.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что представленный проект республиканского бюджета на трехлетний период прежде всего направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях.

«Рост валового внутреннего продукта в 2023-2025 годах прогнозируется на уровне 4-4,1%. Среднегодовой уровень инфляции планируется со снижением до 3-4% к 2025 году. Доходы республиканского бюджета в 2023 году увеличатся на 3 трлн тенге. Таким образом, мы обеспечиваем высокий уровень темпов роста собственных доходов республиканского бюджета», — сказал Алихан Смаилов.

При этом глава Правительства подчеркнул, что трансферты из Нацфонда будут значительно снижены: в 2023 году на 1,4 трлн тг, в 2024 еще на 800 млрд и на 500 млрд в 2025 году.

«Это очень важный аспект. Гарантированный трансферт не будет превышать объема поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора. А рост расходов бюджета не будет превышать средний уровень долгосрочного экономического роста с учетом цели по инфляции. В целом проект бюджета сбалансирован», — отметил Премьер.

Алихан Смаилов также добавил, что бюджет является «социальным». Так, на эту сферу в 2023 году предусмотрено 8 трлн тг.

Вместе с тем в реальном секторе экономики приоритетными направлениями остаются развитие обрабатывающей промышленности, поддержка бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и газификация.

«Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств», — заключил Премьер-министр.

После процедуры голосования за представленные законопроекты глава Правительства поручил министерствам нацэкономики и финансов совместно с Канцелярией Премьер-министра обеспечить внесение их и прогноза социально-экономического развития в Парламент.