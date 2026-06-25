Казахстан представил экспортные возможности на IX международной выставке «Китай – Евразия»

Выставка «Китай – Евразия» традиционно выступает одной из ключевых международных площадок инициативы «Пояс и путь», укрепляя статус Синьцзян-Уйгурского автономного района как крупнейшего транспортно-логистического и торгового хаба центра западного Китая, соединяющего рынки Азии и Европы

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин принял участие в торжественной церемонии открытия IX международной выставки «Китай – Евразия» в Урумчи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Выступая на открытии, вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин поблагодарил китайскую сторону за высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что выставка стала авторитетной площадкой для укрепления торгово-экономического сотрудничества, укрепления деловых контактов и запуска новых совместных проектов.

Серик Жумангарин подчеркнул, что благодаря стратегическому взаимодействию и личному доверию лидеров двух государств – Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина – казахстанско-китайские отношения достигли нового этапа всестороннего стратегического партнерства. Сегодня Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а приграничное сотрудничество с СУАР остается одним из ключевых драйверов двусторонней торговли.

«Для Казахстана СУАР – это не только ближайший сосед, но и ключевой транспортно-логистический узел, открывающий выход на многомиллионный рынок Китая. Именно через Синьцзян проходят основные транспортные артерии. Мы готовы расширять экспорт качественной и экологически чистой казахстанской продукции: сельскохозяйственной, пищевой, металлургической и химической», — отметил Серик Жумангарин.

По словам вице-премьера, площадка ЭКСПО в Урумчи в этом году станет отправной точкой для новых совместных проектов, которые придадут дополнительный импульс промышленной кооперации, взаимным инвестициям и развитию производственных цепочек.

Выступая на церемонии открытия, заместитель Премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян подчеркнул важность дальнейшего укрепления международного сотрудничества, развития культурных обменов и продвижения технологических инноваций. По его словам, Китай намерен расширять взаимодействие в сферах науки, образования и искусственного интеллекта, совместно решать глобальные вызовы и содействовать устойчивому развитию.

В рамках визита вице-премьер Казахстана ознакомился с масштабной экспозицией, общая площадь которой составляет 140 тыс. м2. В этом году организаторы впервые применили инновационную схему по принципу «один павильон – несколько тематических зон». Всего создано шесть специализированных зон: инвестиционное сотрудничество, производительные силы нового качества, отрасли с характерными преимуществами, «зеленое» развитие, интеграция культуры и туризма, а также сотрудничество в рамках Шёлкового пути.

Масштаб охвата и уровень участия в нынешней выставке достигли нового рекорда – в ней принимают участие представители 49 стран и регионов, международных организаций. В рамках деловой программы, сфокусированной на содействии торговле, инвестициях, потреблении и инновациях, запланировано более 80 мероприятий. В их числе – специализированная сессия Казахстана в рамках программы «Экспорт в Китай».

Центральное место занял Национальный павильон «Казахстан», где свою продукцию представили более 30 отечественных компаний. Работа выставки продлится до 29 июня.

Казахстанская экспозиция наглядно демонстрирует экспортный потенциал отечественных производителей. Здесь представлена продукция агропромышленного комплекса, пищевой и легкой промышленности, безалкогольные напитки, парфюмерно-косметические товары и продукция высокого передела. Особое внимание посетителей привлекают инновационные молочные продукты, включая сухое верблюжье молоко, а также мясная и рыбная продукция, соответствующая международным стандартам качества.

Международная выставка «Китай – Евразия» (China–Eurasia Expo) проводится с 2011 года в Урумчи. Организаторами выступают Министерство коммерции КНР, МИД КНР, Китайский комитет содействия развитию международной торговли и Народное правительство СУАР.

Казахстан традиционно является одним из главных зарубежных участников выставки. Напомним, что на предыдущей, VIII выставке «Китай – Евразия» в 2024 году, Казахстан обладал престижным статусом Почетного гостя, развернув крупнейшую среди иностранных государств экспозицию площадью 260 м2.