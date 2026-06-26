Более 100 мобильных переводов в месяц: КГД разослал письма казахстанцам

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КГД Минфина сделал рассылку информационных писем физическим лицам, по банковским операциям которых за I квартал 2026 года выявлены признаки получения доходов от предпринимательской деятельности, сообщает Kazpravda.kz

Письма направляются гражданам, у которых одновременно выявлены следующие признаки:

- в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев на личный банковский счет поступали деньги от 100 и более разных лиц;

- счет не предназначен для осуществления предпринимательской деятельности;

- общая сумма поступлений за указанный период превысила 12 минимальных заработных плат (МЗП).

Как уточняется, получение такого письма не означает привлечение к ответственности. Оно носит информационно-разъяснительный характер и предоставляет возможность самостоятельно привести свою деятельность в соответствие с требованиями налогового законодательства.

Если вы получили такое письмо и фактически осуществляете предпринимательскую деятельность, необходимо легализовать получаемые доходы:

- зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если регистрация еще не произведена);

- отразить полученные доходы в соответствующей налоговой отчетности;

- своевременно исполнить налоговые обязательства.

В зависимости от налогового статуса доходы отражаются следующим образом:

Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, либо применяющих специальный налоговый режим для самозанятых (в части сумм, по которым не сформированы чеки мобильного приложения), доход подлежит отражению в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2026 год.

Представить декларацию необходимо с 1 января по 15 сентября 2027 года, уплатить индивидуальный подоходный налог до 25 сентября 2027 года.

Для индивидуальных предпринимателей:

- при применении общеустановленного режима доход отражается в Декларации по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности (форма 220.00) за 2026 год. Срок представления с 1 января по 31 марта 2027 года, срок уплаты налога до 10 апреля 2027 года;

- при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации доход отражается в Декларации по форме 910.00 за первое полугодие 2026 года. Представить ее необходимо с 1 июля по 15 августа, уплатить налог до 25 августа 2026 года.

Если деятельность не носит предпринимательский характер либо имеются вопросы по полученному письму, рекомендуется обратиться за разъяснениями в контакт-центр 1414 или в органы государственных доходов.

Также в КГД обратили внимание, что своевременное исполнение налоговых обязательств позволит избежать дальнейших процедур налогового администрирования. В случае их неисполнения налогоплательщику будет направлено уведомление о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля.