Проезд в общественном транспорте подорожает в Карагандинской области

Тариф на данный вид услуг в регионе оставался неизменным последние 10 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

В Карагандинской области предложено пересмотреть тарифы на автобусные маршруты между областным центром и городами-спутниками: с 80 до 100 тенге при электронной оплате и до 200 тенге при наличной оплате. Изменение стоимости поездок согласовали депутаты областного маслихата на внеочередной сессии, сообщает акимат региона.

– Тарифы на междугородных маршрутах с городами-спутниками при наличной оплате действуют с 2014 года. С момента установления тарифов существенно повысились цены на основные статьи расходов, – пояснил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов.

Он отметил, что за последние 4 года автопарки купили 400 новых автобусов и повысили заработную плату водителям в 2,5 раза – до 400–450 тыс. тенге.

По его информации, ежедневно в Карагандинской области совершается более 320 тыс. пассажирских поездок, в том числе 35 тыс. между областным центром и городами-спутниками.

Внедрение электронной оплаты обеспечило прозрачность пассажиропотока. Сегодня доля безналичной оплаты составляет 96-98%, добавил глава управления.