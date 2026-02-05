Профессиональный стандарт для коучей утвердили в Казахстане

Мажилис
29
Айман Аманжолова
корреспондент

Утвержденный в Казахстане профессиональный стандарт «Коучинговая деятельность», защитит граждан от недобросовестных практик. Об этом на заседании в Мажилисе заявила депутат палаты Динара Наумова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: партия Respublica

Он напомнила, что документ  впервые на государственном уровне закрепляет требования к профессии коуча.

«Документ вводит единые правила для рынка, определяет квалификационные требования к специалистам и усиливает защиту прав потребителей. Принятие стандарта направлено на повышение прозрачности и ответственности в сфере коучинговых услуг. В нем четко прописаны необходимые компетенции, уровень подготовки, нормы профессиональной этики, а также порядок подтверждения квалификации, включая признание неформального образования», - отметила Наумова.

Также, она сообщила, что отдельно в стандарте зафиксированы границы профессии. Коучинговая деятельность официально отделена от психотерапии, психологического консультирования и наставничества. Это позволяет клиентам ясно понимать, за какую услугу они платят, а специалистам  работать в четко определенном профессиональном поле.

«Наша задача - защитить граждан от подмены понятий и недобросовестных практик. Коучинг должен быть понятной, прозрачной и ответственной услугой, а не размытым термином без обязательств перед клиентом», - отметила депутат.

Кроме того, предусмотрено формирование открытого реестра коучей, где будет доступна информация об образовании, сертификатах и подтвержденной квалификации специалистов. Параллельно подготовлены поправки в Закон «О защите прав потребителей», усиливающие ответственность за качество оказываемых коучинговых услуг.

«Эксперты отмечают, что утверждение профессионального стандарта является шагом к формированию зрелого и цивилизованного рынка коучинга в Казахстане, где приоритетом становятся безопасность клиентов и профессиональная ответственность специалистов», - отметила депутат.

#мажилис #стандарт #коуч

