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По итогам января–марта 2025 года объем производства составил 239,6 тыс. тонн, что на 23,4% превышает аналогичный показатель 2024 года (194,1 тыс. тонн). В том числе производство подсолнечного масла увеличилось на 23,1% — с 170,8 тыс. тонн до 210,2 тыс. тонн.

В 2024 году посевные площади под масличные культуры достигли 2,9 млн га. Лидерами по площади стали Северо-Казахстанская — 23,3% от общей посевной площади, Костанайская — 23%, Павлодарская — 12,5%, область Абай — 10,2%, Акмолинская — 9,2%, Восточно-Казахстанская области — 7,7%.

По данным Бюро национальной статистики в 2024 году намолочено 3,3 млн тонн масличных культур, что на 53% больше, чем в 2023 году (2,1 млн тонн).

На территории страны функционируют 88 перерабатывающих предприятий с общей производственной мощностью 4,7 млн тонн сырья в год. В 2024 году ими было произведено 753 тыс. тонн растительного масла, что на 12% выше, чем в 2023 году (672,1 тыс. тонн).

Экспорт растительных масел в 2024 году вырос на 29%, основными импортерами казахстанского масла являются Китай – 42,4%, Узбекистан – 35,4%, Таджикистан – 12,7%, Афганистан – 3,2%, Кыргызстан – 1,4%, Латвия и Туркменистан – 1,8%. Импорт же, напротив, сократился на 6,8%.

Для обеспечения внутренней переработки сырьем и увеличения добавленной стоимости продукции, в рамках Концепции развития АПК РК на 2021–2030 годы запланировано дальнейшее расширение посевов масличных культур. Площади планируется довести до 3,3 млн га.

В рамках регулирования экспорта с 1 февраля 2023 года действуют вывозные таможенные пошлины на экспорт подсолнечника — 20%, но не менее 100 евро за тонну. В целях расширения экспортного потенциала с КНР подписаны протоколы санитарных и фитосанитарных требований по вывозу продуктов переработки масличных культур.

Для поддержки перерабатывающих предприятий государство предоставляет льготные кредиты на пополнение оборотных средств в рамках программ поддержки АПК, сниженную ставку НДС на 70% в соответствии со статьей 411 Налогового кодекса РК.

Такие меры позволят укрепить позиции масложировой отрасли, повысить конкурентоспособность продукции и способствовать её продвижению на внешние рынки.