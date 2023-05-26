Прокуратура призвала граждан не поддаваться на провокации

Общество
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Прокуратура Кызылординской области опубликовала обращение к населению в порядке статьи 40 Конституционного закона «О прокуратуре», передает Kazpravda.kz.

Фото: tengrinews.kz

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В последнее время в социальных сетях и интернет-ресурсах распространяются агитационные материалы о призыве иностранных и казахстанских граждан к вооруженному конфликту в других странах. В том числе наемные военные группы активно собирают людей и заинтересовывают их солидными заработной платой, вознаграждением.

Поэтому разъясняем, что для граждан, участвующих в вооруженном конфликте, предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 170 Уголовного кодекса РК, вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, а если такие деяния повлекут гибель людей или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Умышленное неправомерное участие гражданина РК в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства, при отсутствии признаков наемничества, квалифицируется по статье 172 Уголовного кодекса и наказывается лишением свободы на срок от 5 до 9 лет.

В целях обеспечения законности и общественной безопасности, профилактики правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь статьей 40 Конституционного закона «О прокуратуре», призываем граждан не поддаваться провокациям и неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства.

Правоохранительные органы пресекают любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимают предусмотренные законом меры по их недопущению.

Прокурор Кызылординской области Нурлан Бижанов

 

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