Прокуратура Алматинской области сообщила, что по факту нападения собак на малолетнего ребенка в селе Жалпаксай Карасайского района полицией возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным, напавшие собаки содержались на территории частного реабилитационного центра, оказывающей помощь людям от различных зависимостей.

- В рамках расследования будет дана правовая оценка на предмет соблюдения реабилитационным центром правил по содержанию домашних животных. Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, - заверили в надзорном органе.

Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.

Напомним, в селе Жалпаксай Карасайского района Алматинской области трое собак бойцовской породы напали на 10-летнего мальчика. Инцидент произошёл днём на футбольной площадке. Прохожие еле отбили ребенка от собак. У мальчика оторвано ухо, множественные укусы и раны, он сейчас в реанимации в Каскелене.

Чтобы оттащить собак от мальчика, прохожему пришлось пырнуть ножом питбулей.