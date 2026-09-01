Число жертв наводнения в Непале стремительно растет

Происшествия,Китай,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

По последним данным число погибших выросло до 974 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Число погибших после оползня и селя в Непале выросло до 974 человек, сообщает китайский телеканал CCTV News со ссылкой на данные непальской полиции. Ранее сообщалось о 951 жертве и о 4 тыс. пропавших без вести.

Причиной селя стал обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Лед рухнул в ущелье и перекрыл реку Лхенде-Кхола. Из-за каскадного эффекта из берегов вышли еще три соседние реки. Образовавшиеся сели привели к разрушениям в Непале и Тибетском автономном районе Китая.

Главной причиной произошедшего эксперты и политики называют глобальное изменение климата. В высокогорных районах потепление могло вызвать таяние, а после — обрушение ледника.

 

#сель #оползень #Непал

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