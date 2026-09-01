Число жертв наводнения в Непале стремительно растет

По последним данным число погибших выросло до 974 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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Число погибших после оползня и селя в Непале выросло до 974 человек, сообщает китайский телеканал CCTV News со ссылкой на данные непальской полиции. Ранее сообщалось о 951 жертве и о 4 тыс. пропавших без вести.

Причиной селя стал обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Лед рухнул в ущелье и перекрыл реку Лхенде-Кхола. Из-за каскадного эффекта из берегов вышли еще три соседние реки. Образовавшиеся сели привели к разрушениям в Непале и Тибетском автономном районе Китая.

Главной причиной произошедшего эксперты и политики называют глобальное изменение климата. В высокогорных районах потепление могло вызвать таяние, а после — обрушение ледника.