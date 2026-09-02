Более тысячи человек стали жертвами селя в Непале

Ранее власти КНР заявляли о 16 жертвах природной катастрофы в автономном районе Тибет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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Только в Непале в результате селевого паводка и наводнения погибли 1007 человек. Китайские власти ранее заявляли о 16 погибших в Тибете.

Число погибших в результате мощного селевого паводка в Непале и Тибете превысило тысячу человек. Во вторник, 1 сентября, полиция в Катманду огласила последние данные, согласно которым только в Непале погибли 1007 человек. Власти КНР ранее заявляли о 16 жертвах природной катастрофы в автономном районе Тибет.

По данным местных властей, многие обнаруженные тела сильно изуродованы, многие из них уже сильно разложились. Вероятно, в ближайшие дни и недели станет известно о еще большем числе погибших.

Число пропавших без вести, по информации полиции Непала, возросло почти до 4600 человек; в Тибете этот показатель составил чуть менее 550. В частности, с момента катастрофы, произошедшей почти неделей ранее, нет никаких сведений о сотнях иностранных граждан. В то же время в первые дни после наводнения удалось спасти немецкую семью из четырех человек; их эвакуировали вертолетом.

Эксперты полагают, что причиной наводнения стал масштабный обвал ледника на тибетской стороне. Внезапный разрушительный паводок - поток воды, грязи и льда - в приграничном районе сметал все на своем пути. Из-за оползня река Бхоте-Коши, берущая начало в китайском автономном районе Тибет и протекающая через непальскую провинцию Багмати-Прадеш, вышла из берегов. Многие деревни были полностью разрушены, а их жители лишились всего имущества.

Тысячи спасателей продолжают поиски пропавших без вести в завалах земли и засыпанных туннелях. Поисково-спасательным работам мешают угроза новых паводков и неблагоприятные погодные условия.