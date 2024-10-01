Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений

Делегация Казахстана во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу приняла участие не только в ключевых событиях по линии Организации Объединенных Наций (Саммит будущего, общеполитические дебаты), но и в многочисленных мероприя­тиях, состоявшихся на полях глобального форума, включая ряд многосторонних встреч в различных форматах (ОТГ, ОДКБ, С5+) и двусторонние переговоры.

Добиваться мира и стабильности

Важнейшее событие «высокой недели» – это общеполитичес­кие дебаты, на которых представители стран – членов ООН озвучивают свои позиции по ключевым вопросам современности, выдвигают инициативы, делают политические заявления.

Мурат Нуртлеу выступил на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в их завершающий день – 28 сентября. Обращаясь к мировому сообществу с высокой трибуны, он подчеркнул, что заседание этого года проходит в критичес­кий момент, когда глобальная система безопасности находится на грани коллапса.

– Десятки стран охвачены конфликтами и нестабильностью, уносящими тысячи жизней, а целые континенты страдают от климатического кризиса, – подчеркнул глава МИД РК. – Много­сторонность с трудом справляется с вызовами. И все же ООН по-прежнему является незаменимой универсальной организацией. Почти восемь десятилетий спустя она остается важнейшей платформой для диалога и сотрудничества по наиболее острым вопросам нашего времени. Этот неоспоримый факт обязывает государства продолжать работать через ООН ради устойчивого мира, укрепляет нашу решимость добиваться глобального мира и стабильности.

Спикер напомнил о необходимости реализации предложенной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициативы «Мировое единство за мир и согласие», которая направлена на укрепление мира, стабильности и безопасности через значимое и справедливое взаимодействие между Глобальным Югом и Глобальным Севером.

Министр призвал к активному участию средних держав в решении глобальных проблем, особо подчеркнув, что голоса таких государств, а также развивающихся стран имеют ключевое значение для преодоления разногласий и создания более устойчивой международной архитектуры безопасности.

Особое внимание министр уделил вопросам ядерной безо­пасности.

– Эскалация риторики ядерных угроз требует строгого соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всеми ядерными державами, – подчеркнул Мурат Нуртлеу.

Он также отметил, что в качест­ве председателя 3-го заседания по ДЗЯО Казахстан будет способствовать созданию Международного фонда помощи жертвам ядерных испытаний.

Отдельно глава МИД РК остановился на вопросах защиты прав человека. Он подчеркнул, что в рамках проводимых Президентом РК реформ по построению Справедливого Казахстана в нашей стране отменена смертная казнь, усилена ответственность за насилие в отношении детей и женщин, проводится политика нулевой терпимости к пыткам, укреплены национальные превентивные механизмы. Он также проинформировал о намерении Казахстана совместно с другими странами Центральной Азии и Монголии стать первым регионом, свободным от смертной казни.

Говоря о климатических вызовах, казахстанский дипломат призвал развитые страны и международные финансовые институты оказать содействие в предоставлении «зеленых» технологий и льготного финансирования странам с низким и средним уровнем дохода в соответствии с положениями Парижского соглашения. Он подтвердил приверженность Казахстана борьбе с изменением климата, напомнив, что с этой целью наша республика планирует в 2026 году провести региональный климатический саммит.

В контексте изменения климата Мурат Нуртлеу затронул и водный вопрос. Нехватка воды уже подрывает продовольственные, энергетические и экологические системы на всех континентах, и если тенденция не изменится, то к середине века с дефицитом этого жизненно важного ресурса столкнутся более 5 млрд человек.

– В Центральной Азии к тому времени нехватка воды затронет 25–30% населения. Решение этой проблемы требует как серьезной политической воли, так и научных, экономических ресурсов. В качестве действующего председателя Международного фонда спасения Аральского моря Казахстан работает с региональными партнерами над созданием долгосрочного и устойчивого механизма сотрудничества для эффективного использования водных и энергетических ресурсов Центральной Азии, – подчерк­нул глава МИД РК.

В контексте приближения срока выполнения Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также необходимос­ти усиления координации деятельности агентств ООН в регионе министр призвал страны – члены ООН поддержать инициативу РК о создании в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

– Будучи крупнейшей страной, не имеющей выхода к морю, Казахстан активно продвигает интересы этой группы государств, – отметил Мурат Нурт­леу. – Несмотря на прогресс, мы остаемся далеки от полной реализации Венской программы действий. Ограниченные возможности по развитию торговли и транспортных коридоров усиливают нашу уязвимость, увеличивая долговую нагрузку и сокращая объем инвестиций. Моя страна уже является мостом для 80% транзитных грузов, перевозимых по суше между Азией и Европой. Казахстан стремится укрепить синергию между проек­том «Один пояс, один путь», инициативой «Глобальные ворота», а также международными транспортными коридорами Север – Юг и Транскаспийским маршрутом, – подчеркнул он.

Отдельно Мурат Нуртлеу отметил важность цифровой трансформации. По его словам, Цифровая повестка до 2030 года требует равного доступа к технологиям, а развитие ИИ ставит перед нами новые вызовы, включая киберугрозы и угрозы безопасности данных. Министр предложил усилить роль ООН в этих процессах, отметив, что создание Офиса ООН по вопросам искусственного интеллекта для разработки этических стандартов является своевременным решением.

В заключение глава МИД Казахстана выразил надежду, что Саммит будущего и 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН станут важными шагами на пути к более светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений.

Опора мультилатерализма

Перспективы сотрудничест­ва Казахстана и ООН обсуждались на встрече Мурата Нурт­леу с Генеральным секретарем Организации Антониу Гутерришем.

В ходе встречи в штаб-квартире ООН стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, деятельность ООН в Казахстане и регионе, в том числе в рамках инициативы по созданию в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию в ЦА и Афганистане.

Министр иностранных дел Казахстана вновь подтвердил приверженность нашей страны основополагающим целям и принципам Устава ООН и заверил Антониу Гутерриша в полной поддержке деятельности Организации во имя всеобщего мира и процветания.

Он также проинформировал о приоритетах внешней политики Казахстана и проводимых в нашей стране социально-экономических и политических реформах, в частности, озвученных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана в сентябре 2024 года.

Генсек ООН со своей стороны отметил высокий уровень и стратегический характер сотрудничества Казахстана и глобальной Организации, а также высоко оценил вклад нашей страны в дело укрепления мира и безо­пасности, в достижение Целей устойчивого развития и обеспечение прав человека.

– Для нас Казахстан является привилегированным партнером, опорой мультилатерализма, проводником диалога между культурами, религиями и цивилизациями. Ваша страна, будучи фундаментальным столпом Центральной Азии, является мостом между Востоком и Западом, – заявил Антониу Гутерриш. – Отдельно хочу выразить благодарность вашей стране за постоянную поддержку инициатив ООН, в частности, за продвижение создания Регионального центра ООН по устойчивому развитию в Центральной Азии и Афганистане в Алматы, который я посетил лично в рамках участия в саммите ШОС в июле 2024 года, – отметил он.

Центральная Азия + США

В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась министерская встреча в формате Центральная Азия + США. Участие в ней приняли глава МИД РК Мурат Нуртлеу, Государственный секретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Кыргызстана – Жээнбек Кулубаев, Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана – Бахтиёр Саидов и заместитель председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана – Рашид Мередов.

Главы внешнеполитических ведомств вновь подтвердили важность региональной платформы «С5 + 1» для достижения общих целей в области безопас­ности, в том числе решения транснациональных вызовов, экономического благосостояния и продвижения прав человека, включая расширение прав женщин, защиту детей и лиц с ограниченными возможностями. Участники подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств «С5 + 1» в прошлом году и отраженных в Нью-Йоркской декларации.

На встрече Мурат Нуртлеу поделился видением Президента РК Касым-Жомарта Токаева роли Центральной Азии в мировом геополитическом ландшафте. В частности, он отметил, что ключевыми приоритетами государств региона являются поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с традиционными и новыми угрозами, а также выработка мер реагирования.

Глава МИД РК также отметил, что прошедшая в августе в Астане VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии способствовала дальнейшему укреплению интеграционных процессов и экономической взаимосвязанности в регионе.

Кроме того, особое внимание было уделено политическим преобразованиям в РК, ориентированным в первую очередь на человеческий капитал с акцентом на достижение ощутимых результатов для всех граждан. Глава внешнеполитического ведомства указал на важность проведения в Казахстане заседания «С5 + 1» по продвижению прав лиц с ограниченными возможностями.

Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что 2025 год ознаменуется десятилетием прочного сотрудничества США и Цент­ральной Азии в рамках платформы «С5 + 1», и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поиску региональных решений глобальных проблем в партнерстве со странами региона.

Участники встречи также подчеркнули своевременность инициативы по запуску платформы «В5 + 1» (бизнес-сотрудничество стран ЦА и США) и Диалога по критическим минералам, практические итоги которых могут стать драйвером экономического роста.

Встречи на полях

На полях 79-й сессии ГА ООН глава МИД Казахстана также провел ряд двусторонних встреч.

В том числе состоялись переговоры с Высоким представителем ООН по вопросам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств Рабаб Фатимой.

Глава внешнеполитического ведомства РК отметил неизменную поддержку, оказываемую Казахстаном развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), в том числе исходя из собственного опыта. В данном контексте отмечено проведение Первой конференции ООН по вопросам РСНВМ в 2003 году в Алматы, на которой была принята первая десятилетняя Алматинская программа действий, направленная на удовлетворение особых потребностей данной группы государств.

Рабаб Фатима со своей стороны выразила благодарность за вклад Казахстана в подготовку к проведению предстоящей Третьей конференции ООН по РСНВМ, которая состоится в городе Габороне (Ботсвана) в декабре текущего года.

Также состоялись двусторонние встречи Мурата Нуртлеу с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и минист­ром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Стороны обсудили перспективы развития взаимодействия и обменялись мнениями касательно региональной и глобальной повесток дня. Была достигнута договоренность о продолжении развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, в Нью-Йорке Казахстан и Сьерра-Леоне подписали Соглашение об освобож­дении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Глобальный призыв к человечности

В Нью-Йорке состоялось и еще одно важное событие: Казахстан совместно с Бразилией, Китаем, Францией, Иорданией, ЮАР, а также Международным комитетом Красного Креста (МККК) выступили с глобальной инициативой, направленной на активизацию политической приверженности международному гуманитарному праву (МГП).

Запущенная указанными странами инициатива открыта для присоединения всех остальных государств и призвана придать импульс мерам по обеспечению уважения, защиты и соблюдения женевских конвенций с целью смягчения последствий вооруженных конфликтов, уменьшения страданий мирных лиц и сохранения гражданской инфраструктуры.

В рамках реализации инициативы шесть стран обратились к МККК с просьбой о проведении консультаций с участием всех заинтересованных сторон для выработки практических рекомендаций, направленных на возобновление приверженности всеобщему, единому и добросовестному применению и имплементации женевских конвенций.

Для подведения и утверж­дения итогов консультаций в 2026 году планируется провести Глобальный саммит в поддержку человечности во время войны.

Напомним, что женевские конвенции 1949 года, ратифицированные всеми странами, являются основой международного гуманитарного права, устанавливая правила для защиты жертв вооруженных конфликтов.