Пропаганду ЛГБТ запретят в Казахстане: поправку приняли единогласно

Мажилис
154
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутаты Мажилиса приняли соответствующую поправку и внесли ее в законопроект по вопросам архивного дела, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Getty images

На сегодняшнем пленарном заседании Мажилиса парламентарий Никита Шаталов затронул тему пропаганды ЛГБТ в Казахстане. По его словам, в отечественном информационном пространстве появились заявления от ряда международных правозащитных организаций с требованием отклонить поправки, касающихся запрета пропаганды ЛГБТ, которые сегодня принимают депутаты.

«Во-первых, никто не может указывать национальным парламентам, какие нормы им принимать. Это нонсенс, чтобы кто-то путем информационного давления навязывал нам свою точку зрения. Говоря о нарушении международных обязательств, эти организации сами своим заявлением нарушают международную практику, пытаясь давить на нас. Это неприемлемо!», - подчеркнул мажилисмен.

Он также считает, что разговоры о «якобы нарушении прав человека данным законом не имеют никакого основания» и являются «передергиванием фактов».

«В Казахстане нет и не может быть преследований людей по какому-либо признаку. Это противоречило бы нашей Конституции и основополагающим принципам государства. Вопрос, который сегодня обсуждается, не касается частной жизни граждан. Речь идет исключительно о публичном пространстве, информационном поле и воспитательном влиянии на несовершеннолетних», - отметил Никита Шаталов.

Депутат заверил, что поправки направлены на защиту казахстанских детей и подростков от контента, способного исказить их представления о семье и браке, негативно влияющего на их систему ценностей.

«Это не запрет на существование людей с иной идентичностью, а стремление ограничить навязывание чуждого нашему обществу образа жизни», - подчеркнул он.

Шаталов также считает, что заявления о нарушении международных обязательств также не соответствуют действительности, так как Казахстан последовательно выполняет все взятые на себя обязательства в области прав человека.

«Однако ни один международный документ не требует от государств поощрять или внедрять идеологические практики, выходящие за рамки национальных норм воспитания и общественной морали», - констатировал депутат, добавив, что международные стандарты в сфере прав детей содержат положения, которым Казахстан следует.

Как отметил парламентарий, статья 17 Конвенции ООН о правах ребенка «прямо обязывает государства принимать меры по защите детей от информации и материалов, наносящих вред их благополучию, в том числе в онлайн-среде».

«И парламент, принимая данный закон, действует в строгом соответствии с международными обязательствами, а не вопреки им», - заключил депутат.

 

#мажилис #запрет #пропаганда #ЛГБТ

