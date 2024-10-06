Проработан вопрос обратной загрузки контейнерных грузов по ТМТМ из Европы в Казахстан и далее

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LX Pantos Co., Ltd. – южнокорейская ведущая транспортно-логистическая компания, являющаяся частью крупного конгломерата LG Group. «LX Pantos», основанная в 1977 году, предоставляет широкий спектр логистических услуг, включая морские, воздушные и железнодорожные перевозки, складирование, дистрибуцию, и цифровые логистические решения. На сегодняшний день компания является крупнейшей логистической компанией в Корее и одной из ведущих в мире. Ежегодно компания перевозит более 1,5 млн ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) груза морем и более 120 тыс. тонн груза воздушным транспортом.

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в части развития контейнерных перевозок через Казахстан в направлении Европы и обратно, а также и участие компании «LX Pantos» в рамках действующих транзитных коридоров и новых маршрутов. Так, стороны намерены увеличить объемы обратной загрузки контейнеров по ТМТМ из Европы в Казахстан и далее.

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве. Казахстанская сторона проинформировала о предстоящих планах по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и терминальной инфраструктуры.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между ТОО «PTC Holding» и «LXPantos».