Прорыв в кардиологии: в Алматы начали имплантацию безэлектродных кардиостимуляторов нового поколения

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Алматы вновь подтверждает свой статус флагмана казахстанской медицины. В городской клинической больнице №7 успешно началась новая эра в лечении тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний — теперь здесь имплантируют уникальные безэлектродные кардиостимуляторы нового поколения. Эта технология ранее была доступна лишь в ведущих клиниках мира, но теперь становится частью реальной практики отечественного здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

На днях в ГКБ №7 прошел мастер-класс по теме: «Современные методы лечения хронической сердечной недостаточности с применением ресинхронизирующей терапии и имплантации безэлектродного кардиостимулятора». Его провел главный внештатный аритмолог Министерства здравоохранения РК Аян Абдрахманов при участии ведущих специалистов-кардиологов и интервенционных хирургов страны. На мероприятие съехались врачи из различных регионов Казахстана, чтобы наглядно увидеть, как инновации превращаются в реальные спасенные жизни.

Сердце без проводов

Главная звезда мастер-класса — безэлектродный кардиостимулятор, устройство, которое делает переворот в представлениях о кардиостимуляции. В отличие от традиционных моделей, этот прибор не требует размещения под кожей и подключения электродов к сердцу через венозную систему. Он устанавливается прямо в правый желудочек через прокол бедренной вены, без единого разреза.

«Пациент больше не чувствует «железку» под кожей. Нет риска инфицирования кармана, нет необходимости в длинной реабилитации. Устройство компактное, автономное и полностью незаметное. Но главное — оно спасает жизнь», — поясняет Сакен Анартаев, заведующий отделением интервенционной хирургии и аритмологии ГКБ №7.

Каждому из трех пациентов, участвовавших в показательных операциях, — от 51 до 75 лет — был поставлен диагноз тяжелой сердечной недостаточности и угрожающее нарушение ритма. Имплантация прошла успешно, а сами операции были выполнены бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это важный момент: передовая медицина становится доступной.

Кардиология выходит онлайн

Особое внимание вызвала цифровая составляющая новой технологии. Имплантированный стимулятор синхронизируется с мобильным приложением, с помощью которого врач может в реальном времени следить за состоянием пациента. Если возникает сбой — сигнал поступает сразу.

«Это не просто удобно — это спасает жизни. Мы не ограничиваемся операцией, мы переходим к новой модели — постоянного наблюдения. Это меняет сам подход к лечению», — отмечает аритмолог Канат Ергешев.

Устройство позволяет реагировать на отклонения до появления симптомов, что особенно важно для пациентов с повышенным риском внезапной смерти. Это не будущее — это уже сегодняшний день в казахстанской кардиологии.

Медицина международного уровня

В мастер-классе приняли участие и зарубежные специалисты — представители компании-производителя кардиоустройств из Дубая (ОАЭ). Они провели технический тренинг для казахстанских врачей по работе с новым программным обеспечением. Это не просто обучающий формат, а подтверждение международного признания: казахстанская кардиология готова к интеграции лучших мировых практик.

Хронические сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются одной из ведущих причин смертности в Казахстане. Но появление высокотехнологичных решений и их внедрение в практику дают надежду на то, что статистика будет меняться. Алматы показывает пример: сочетание профессионализма, доступности и инноваций способно изменить судьбы тысяч людей.

И если раньше кардиостимулятор был приговором к жизни с ограничениями, то теперь — это шанс на полноценную, активную и безопасную жизнь.

#сердце #имплантация #безэлектродные кардиостимуляторы

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