Проще и быстрее получать страховые выплаты при ДТП смогут вскоре казахстанцы

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Процедуры онлайн-урегулирования страховых случаев по всем обязательным видам страхования и упрощенный порядок получения страховой выплаты (Европротокол) вводятся с 2024 года в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР

Фото из открытых источников

Как разъяснили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, онлайн-урегулирование страховых случаев упростит и сделает процесс страхования более транспарентным.

«Потребитель сможет, не посещая офис, подать заявление и необходимые документы для получения страховой выплаты через сайт страховой организации. Все этапы процесса урегулирования страхового случая, от заявления до выплаты, будут отражаться в личном кабинете потребителя и фиксироваться в Единой страховой базе данных. Электронная фиксация каждого этапа договора страхования позволит обеспечить защиту прав и интересов потребителей», – уточнил финрегулятор.

Европротокол же позволит в режиме онлайн прямо на месте ДТП оформить страховой случай без привлечения дорожной полиции и обращения в суд.

«Европротокол применим, если в ДТП участвуют только 2 транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц. Участники ДТП должны прийти к согласию, кто является виновником аварии, а кто пострадавшим, и что сумма ущерба не превышает 100 МРП.

Европротокол существенно упростит процесс и сократит срок получения страховой выплаты. Если на сегодня получение страховой выплаты в среднем занимает 92 дня, то Европротокол позволит получить деньги уже через 6 рабочих дней, включая 3 дня на оценку ущерба. Будет снижена нагрузка на дорожную полицию и суды», – отметили преимущества нововведения в АРРФР.

Для удобства Фонд гарантирования страховых выплат разработал специальное мобильное приложение. Оно позволит подать онлайн заявку в страховую организацию, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы, фото и видео. Выплаты поступят на банковский счет пострадавшего.

Страховые организации также могут создать свои мобильные приложения и интерфейсы. Казахстанцы смогут выбрать наиболее удобный сервис.

 

#ДТП #страхование #АРРФР #европротокол

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