Прощение Баян Есентаевой учтут при назначении наказания ее супругу
Жания Уранкаева
Заявление Баян Есентаевой о нелишении свободы Бахытбека Есентаева учтут при вынесении приговора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.
Как пояснили в ведомстве, заявленное в суде потерпевшей Баян Есентаевой ходатайство о нелишении свободы Бахытбека Есентаева будет рассмотрено в рамках главного судебного разбирательства по уголовному делу в пределах предъявленного обвинения подсудимому и учтено при назначении наказания виновному лицу.
"Вместе с тем, согласно предъявленному обвинению, уголовно-наказуемое деяние, инкриминируемое Бахытбеку Есентаеву по статье 24 части 3-99, части 2 пункта 10 УК РК – "покушение на убийство", сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями, относится к категории особо тяжких преступлений, что исключает возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением на основании статьи 68 УК РК", – пояснили в пресс-службе суда.
Остальные преступления, которые вменяются Бахытбеку Есентаеву, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, относятся к категории средней тяжести.
"Поэтому дело может быть прекращено только в этой части обвинения. В части обвинения Бахытбека Есентаева по особо тяжкому преступлению, то ходатайство потерпевшей может быть учтено судом присяжных при вынесении вердикта", – добавили областном суде.
Отметим, что после происшествия Баян Есентаева сменила фамилию в социальных сетях, однако, как пояснили в пресс-службе Алматинского областного суда, по делу она проходит под прежней фамилией – Есентаева.
Напомним, вчера, 19 октября Казнет взбудоражила новость о том,что продюсер Баян Есентаева простила своего супруга и обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ее мужа Бахытбека Есентаева с прошением освободить обвиняемого из-под стражи.
Позже она прокомментировала свой поступок на странице личного аккаунта.
"Я простила его, это мое решение. Я перелистнула эту страницу, моя жизнь продолжается дальше. У моих детей есть отец, а я буду искать свое счастье", – написала Баян в Instagram.
Ранее, в видеоинтервью с Динарой Сатжан продюсер заявила о том, что не готова прощать супруга, от рук которого пострадала 10 июня текущего года.
За скандальным делом семьи Есентаевых следит вся страна. О происшествии неоднократно высказывались общественные деятели, политики и юристы. В их числе и известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков, который на свой странице в Facebook написал о том, что прощение Баян Есентаевой само по себе мало что меняет в судьбе ее мужа.