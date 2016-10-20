Происшествия
Прощение Баян Есентаевой учтут при назначении наказания ее супругу
Жания Уранкаева
Заявление Баян Есентаевой о нелишении свободы Бахытбека Есентаева учтут при вынесении приговора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.

Как пояснили в ведомстве, заявленное в суде потерпевшей Баян Есентаевой ходатайство о нелишении свободы Бахытбека Есентаева будет рассмотрено в рамках главного судебного разбирательства по уголовному делу в пределах предъявленного обвинения подсудимому и учтено при назначении наказания виновному лицу. 

"Вместе с тем, согласно предъявленному обвинению, уголовно-наказуемое деяние, инкриминируемое Бахытбеку Есентаеву по статье 24 части 3-99, части 2 пункта 10 УК РК – "покушение на убийство", сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями, относится к категории особо тяжких преступлений, что исключает возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением на основании статьи 68 УК РК", – пояснили в пресс-службе суда.

Остальные преступления, которые вменяются Бахытбеку Есентаеву, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, относятся к категории средней тяжести.

"Поэтому дело может быть прекращено только в этой части обвинения. В части обвинения Бахытбека Есентаева по особо тяжкому преступлению, то ходатайство потерпевшей может быть учтено судом присяжных при вынесении вердикта", – добавили областном суде.

Отметим, что после происшествия Баян Есентаева сменила фамилию в социальных сетях, однако, как пояснили в пресс-службе Алматинского областного суда, по делу она проходит под прежней фамилией – Есентаева.

Напомним, вчера, 19 октября Казнет взбудоражила новость о том,что продюсер Баян Есентаева простила своего супруга и обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ее мужа Бахытбека Есентаева с прошением освободить обвиняемого из-под стражи.

Позже она  прокомментировала свой поступок на странице личного аккаунта. 

"Я простила его, это мое решение. Я перелистнула эту страницу, моя жизнь продолжается дальше. У моих детей есть отец, а я буду искать свое счастье", – написала Баян в Instagram.

Ранее, в видеоинтервью с Динарой Сатжан продюсер заявила о том, что не готова прощать супруга, от рук которого пострадала 10 июня текущего года.

За скандальным делом семьи Есентаевых следит вся страна. О происшествии неоднократно высказывались общественные деятели, политики и юристы. В их числе и известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков, который на свой странице в Facebook написал о том, что прощение Баян Есентаевой само по себе мало что меняет в судьбе ее мужа.

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