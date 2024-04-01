Против коррупции по-европейски

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Делегация во главе с председателем Агентства РК по противодействию коррупции Асхатом Жумагали приняла участие в прошедшем в Париже глобальном форуме ОЭСР (Организации экономического сот­рудничества и развития) по борьбе с коррупцией и добропорядочности, а также в заседании руководителей антикоррупционных ведомств (SPIO).

фото из архива "КП"

В рамках мероприятий форума Асхат Жумагали презентовал деятельность агентства и принимаемые Казахстаном меры по противодействию коррупции. В частности, он рассказал о проводимой работе по реализации Концепции антикоррупционной политики, профилактике коррупции, в том числе формированию антикоррупционной культуры и добропорядочности, анализу коррисков, защите бизнеса, возврату активов и внедрению законодательных инициатив. Также на полях форума прошла встреча казахстанской делегации с представителями секретариата ОЭСР, где были обсуждены вопросы по дальнейшему сотрудничеству в сфере укрепления принципов и механизмов добропорядочности, оценки эффективности внедрения стандартов ОЭСР. В настоящее время Казахстан успешно прошел четыре раунда мониторинга Стамбульского плана действий ОЭСР. Оценка пятого раунда будет проведена в период с апреля по октябрь текущего года.

#делегация #коррупция #форум #Париж #ОЭСР

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