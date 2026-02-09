Регулярное сообщение по этому направлению планируется начать в апреле

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство транспорта сообщило о запуске нового железнодорожного сообщения по маршруту «Астана – Талдыкорган», передает Kazpravda.kz

Решение об открытии нового маршрута принято по инициативе депутатов Мажилиса и реализовано в рамках совместной работы ведомства и национального перевозчика АО «Пассажирские перевозки», а также с учётом многочисленных обращений граждан.

Запуск маршрута направлен на повышение транспортной доступности Жетысуской области, удовлетворение растущего пассажирского спроса, а также обеспечение комфортного, безопасного и устойчивого железнодорожного сообщения между столицей и регионами страны.

На первоначальном этапе национальным перевозчиком выделены два пассажирских вагона, которые будут курсировать через день в составе поезда № 122/121 «Нурлы жол – Семей».

По станции Актогай предусмотрена переприцепка вагонов к поезду № 631/632 «Актогай – Талдыкорган», что обеспечит сквозное и удобное сообщение по всему маршруту следования.

В министерстве отмечают, что данный формат запуска является стартовым. В случае устойчивого пассажирского спроса количество вагонов и частота курсирования будут поэтапно увеличиваться, что позволит гибко адаптировать маршрут к потребностям населения.

Начало курсирования поезда запланировано на апрель текущего года и будет приурочено к торжественному открытию реконструированного железнодорожного вокзала Талдыкорган.