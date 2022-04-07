Общество
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
Майор Дарын Сеитов

7 апреля 1995 года в ущелье Пшихарв седьмая сводная рота Внутренних войск Казахстана в результате нападения боевиков попала в осаду под огонь и пули.

В неравном бою 17 военнослужащих погибли, 33 были ранены. Боевики оппозиции, незаконной в Таджикистане, напавшие с афганской стороны, рассчитывали за час прорваться на территорию республики. Однако натолкнулись на жесткое сопротивление и после тяжелейшего 4-часового боя были вынуждены отступить. Героизму «Казбата» в этом году исполняется 27 лет.

7 апреля в Национальной гвардии объявлен как День мужест­ва. В честь этого события мы решили рассказать о солдатах той самой роты и поделиться их воспоминаниями.

«Пули сыпались с неба, словно град, вокруг лежали воины, глаза которых были наполнены песком и пылью. Все были мертвы. Невозможно забыть этот момент по сей день». Этот фрагмент навсегда останется в памяти ветерана таджикско-афганских событий Кайрата Сатпаева.

– Понятно, что поначалу нам было страшно. Это нормальное состояние, когда ты сталкиваешься со смертью. Моджахеды в тот момент уже стреляли из гранатомета в машины, стоящие спереди и сзади. В какой-то момент мне удалось собрать ребят из своего взвода и спрятаться под колеса автомобилей. Приказал бойцам стрелять очередями, определяю­щими направление. Я старался стрелять по врагу точно в цель. В том же направлении открывали огонь мои товарищи. Минуты казались часами, а часы – вечностью. Но мы старались продержаться до конца и добились своего. Отбили атаку противника, – говорит участник и свидетель тех событий капитан запаса Кайрат Сатпаев.

Еще один герой – полковник запаса Берик Омаров поделился своими воспоминаниями.

– Я видел смерть бойцов своими глазами. Это событие навсегда отпечаталось в моей душе. Враг казался неуязвимым. Боевики были прекрасно обучены боевому искусству, в совершенстве владели тактикой боя. Спас нас в той страшной битве мост, стоящий в 40–50 метрах от нас. Вряд ли мы могли бы выжить, если бы не заняли позиции на этом мос­ту, – говорит ветеран, замполит 7-й роты Берик Илесбекович.

Прапорщик Динар Сибагатуллин сегодня проходит службу в Национальной гвардии. Начав свою военную службу рядовым, он принял участие в тех боях. С тех пор его жизнь была связана с войсками правопорядка.

– Я до сих пор помню тот день. Как только мы услышали коман­ду «В бой!», все начали выпрыгивать из машин. С одной стороны – овраг, с другой – враг. Мы поняли, что моджахеды все продумали заранее, прежде всего потому что сразу уничтожили пулеметчиков и зенитно-минометную установку. Быстро собрав волю в кулак, мы определили, с какой стороны идет обстрел противника, быстро сориентировались и заняли позиции на мосту. Я только после боя узнал, что ранен в ногу, – говорит Динар Маратович.

Еще одно воспоминание от бывшего солдата Даурена Жакыпбекова, который благополучно вернулся домой после этого сражения. Даурен Аскарович, которому сегодня за сорок, ушел в армию в 1993 году, после обучения в музыкальном училище им. П. Чайковского в г. Алматы. Взяв академический отпуск ушел исполнять гражданский долг перед Родиной.

– В тот злополучный день мы ехали колонной. Через два месяца мой срок службы истекал. В мыслях было только вернуться быстрее домой. Все мы сидели в машинах, шутили и рассказывали разные истории. Внезапно переднюю и замыкающую машины подбили, колонна остановилась. Пули бились об металл, словно град. Одному рядом сидящему солдату пуля попала в голову, я получил ранение в спину и лежал без движения. Помню, что мои товарищи не оставили меня умирать и перенесли в безопас­ное место. Я потерял сознание и очнулся только в больнице, – говорит воин 7-й роты Даурен Жакыпбеков.

Стоит отметить, что из 17 погибших в том бою солдат 5 были награждены орденом ­«Айбын» II степени, двенадцать – медалью «За боевые заслуги».

В знак глубокой признательности казахстанским воинам за помощь таджикскому народу в Душанбе сооружен монумент. В столице нашей республики у монумента «Отан-Ана» открыта Аллея 17 героев Внутренних войск и Обе­лиск памяти. Памятники героям открыты в Шымкенте, Петропавловске и в других городах страны.

По инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Главного командования Национальной гвардии в 2019 году вышел фильм «Казбат», в основу которого взяты реальные события того времени. Данная картина – дань уважения Национальной гвардии тем военнослужащим, которые погибли на таджикско-афганской границе. Наши герои всегда в строю!

Популярное

Все
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы продолжается, но как избежать таких случаев в будущем?
Дорожные госзакупки с заведомо некорректными требованиями провели в Усть-Каменогорске
Первую сетевую инженерную школу запустили в Казахстане
Рывок в профилактике кибербуллинга детей может сделать Казахстан
Встречу с представителями University of Arizona провели в Правительстве РК
Как можно помочь ребенку защититься от травли в Сети, рассказала тренер по детской безопасности
Почему новые поправки по защите детей от вредоносного контента из Сети вызывают опасения у экспертов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
​​​​​​​В обход профессионализма и человеческой чуткости
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироваться на запросы населения»
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Общество
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечен…
Общество
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фо…
Общество
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы п…
Общество
Как можно помочь ребенку защититься от травли в Сети, расск…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021