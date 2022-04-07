7 апреля 1995 года в ущелье Пшихарв седьмая сводная рота Внутренних войск Казахстана в результате нападения боевиков попала в осаду под огонь и пули.

В неравном бою 17 военнослужащих погибли, 33 были ранены. Боевики оппозиции, незаконной в Таджикистане, напавшие с афганской стороны, рассчитывали за час прорваться на территорию республики. Однако натолкнулись на жесткое сопротивление и после тяжелейшего 4-часового боя были вынуждены отступить. Героизму «Казбата» в этом году исполняется 27 лет.

7 апреля в Национальной гвардии объявлен как День мужест­ва. В честь этого события мы решили рассказать о солдатах той самой роты и поделиться их воспоминаниями.

«Пули сыпались с неба, словно град, вокруг лежали воины, глаза которых были наполнены песком и пылью. Все были мертвы. Невозможно забыть этот момент по сей день». Этот фрагмент навсегда останется в памяти ветерана таджикско-афганских событий Кайрата Сатпаева.

– Понятно, что поначалу нам было страшно. Это нормальное состояние, когда ты сталкиваешься со смертью. Моджахеды в тот момент уже стреляли из гранатомета в машины, стоящие спереди и сзади. В какой-то момент мне удалось собрать ребят из своего взвода и спрятаться под колеса автомобилей. Приказал бойцам стрелять очередями, определяю­щими направление. Я старался стрелять по врагу точно в цель. В том же направлении открывали огонь мои товарищи. Минуты казались часами, а часы – вечностью. Но мы старались продержаться до конца и добились своего. Отбили атаку противника, – говорит участник и свидетель тех событий капитан запаса Кайрат Сатпаев.

Еще один герой – полковник запаса Берик Омаров поделился своими воспоминаниями.

– Я видел смерть бойцов своими глазами. Это событие навсегда отпечаталось в моей душе. Враг казался неуязвимым. Боевики были прекрасно обучены боевому искусству, в совершенстве владели тактикой боя. Спас нас в той страшной битве мост, стоящий в 40–50 метрах от нас. Вряд ли мы могли бы выжить, если бы не заняли позиции на этом мос­ту, – говорит ветеран, замполит 7-й роты Берик Илесбекович.

Прапорщик Динар Сибагатуллин сегодня проходит службу в Национальной гвардии. Начав свою военную службу рядовым, он принял участие в тех боях. С тех пор его жизнь была связана с войсками правопорядка.

– Я до сих пор помню тот день. Как только мы услышали коман­ду «В бой!», все начали выпрыгивать из машин. С одной стороны – овраг, с другой – враг. Мы поняли, что моджахеды все продумали заранее, прежде всего потому что сразу уничтожили пулеметчиков и зенитно-минометную установку. Быстро собрав волю в кулак, мы определили, с какой стороны идет обстрел противника, быстро сориентировались и заняли позиции на мосту. Я только после боя узнал, что ранен в ногу, – говорит Динар Маратович.

Еще одно воспоминание от бывшего солдата Даурена Жакыпбекова, который благополучно вернулся домой после этого сражения. Даурен Аскарович, которому сегодня за сорок, ушел в армию в 1993 году, после обучения в музыкальном училище им. П. Чайковского в г. Алматы. Взяв академический отпуск ушел исполнять гражданский долг перед Родиной.

– В тот злополучный день мы ехали колонной. Через два месяца мой срок службы истекал. В мыслях было только вернуться быстрее домой. Все мы сидели в машинах, шутили и рассказывали разные истории. Внезапно переднюю и замыкающую машины подбили, колонна остановилась. Пули бились об металл, словно град. Одному рядом сидящему солдату пуля попала в голову, я получил ранение в спину и лежал без движения. Помню, что мои товарищи не оставили меня умирать и перенесли в безопас­ное место. Я потерял сознание и очнулся только в больнице, – говорит воин 7-й роты Даурен Жакыпбеков.

Стоит отметить, что из 17 погибших в том бою солдат 5 были награждены орденом ­«Айбын» II степени, двенадцать – медалью «За боевые заслуги».

В знак глубокой признательности казахстанским воинам за помощь таджикскому народу в Душанбе сооружен монумент. В столице нашей республики у монумента «Отан-Ана» открыта Аллея 17 героев Внутренних войск и Обе­лиск памяти. Памятники героям открыты в Шымкенте, Петропавловске и в других городах страны.

По инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Главного командования Национальной гвардии в 2019 году вышел фильм «Казбат», в основу которого взяты реальные события того времени. Данная картина – дань уважения Национальной гвардии тем военнослужащим, которые погибли на таджикско-афганской границе. Наши герои всегда в строю!