Фото пресс-службы КГД МФ РК

В соответствии со стратегическими инициативами Президента РК Касым-Жомарта Токаева, изложенными в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», а также во исполнение поручения Премьер-министра Олжаса Бектенова, Министерство финансов РК реализует масштабную программу по модернизации приграничной таможенной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщает пресс-служба КГД МФ РК, на первом этапе уже введены в эксплуатацию четыре современных пункта пропуска на границах с Китаем и Узбекистаном. Эти меры значительно повысили пропускную способность и улучшили условия для участников внешнеэкономической деятельности.

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область руководитель аппарата Минфина Эрнар Ержанов и представители КГД посетили пункты пропуска «Темир Баба» и «Тажен».

«Темир Баба» — единственный автомобильный пункт на границе с Туркменистаном. Он играет важную роль в транзите товаров из Европы в страны Ближнего Востока и Южной Азии, а также в обратной поставке товаров народного потребления и сельхозпродукции.

«Тажен» — ключевой транзитный узел на казахстанско-узбекской границе. Через него проходит до 90% транзитных грузов, следующих в Россию и Европу, а также значительный поток трудовых мигрантов.

На обоих пунктах ведутся строительные работы: расширяются полосы движения, устанавливаются современные досмотровые комплексы, весовые и цифровые системы контроля. Несмотря на реконструкцию, объекты продолжают работать в штатном режиме.

- Контроль за реализацией проектов будет осуществляться на постоянной основе до полного завершения всех запланированных работ, — отметил Эрнар Ержанов.

По итогам выездного совещания подрядным организациям поручено ускорить темпы работ, а КГД — усилить контроль и рассмотреть возможность привлечения к ответственности руководителей таможенных постов за выявленные нарушения.

Модернизация «Темир Баба» и «Тажен» направлена на укрепление транзитного потенциала Казахстана и повышение эффективности внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС.