Пункты пропуска «Темир Баба» и «Тажен» модернизируют в Мангистау

Транспорт,Строительство
461
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

На обоих пунктах ведутся строительные работы: расширяются полосы движения, устанавливаются современные досмотровые комплексы, весовые и цифровые системы контроля

Фото пресс-службы КГД МФ РК

В соответствии со стратегическими инициативами Президента РК Касым-Жомарта Токаева, изложенными в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», а также во исполнение поручения Премьер-министра Олжаса Бектенова, Министерство финансов РК реализует масштабную программу по модернизации приграничной таможенной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщает пресс-служба КГД МФ РК, на первом этапе уже введены в эксплуатацию четыре современных пункта пропуска на границах с Китаем и Узбекистаном. Эти меры значительно повысили пропускную способность и улучшили условия для участников внешнеэкономической деятельности.

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область руководитель аппарата Минфина Эрнар Ержанов и представители КГД посетили пункты пропуска «Темир Баба» и «Тажен».

«Темир Баба» — единственный автомобильный пункт на границе с Туркменистаном. Он играет важную роль в транзите товаров из Европы в страны Ближнего Востока и Южной Азии, а также в обратной поставке товаров народного потребления и сельхозпродукции.

«Тажен» — ключевой транзитный узел на казахстанско-узбекской границе. Через него проходит до 90% транзитных грузов, следующих в Россию и Европу, а также значительный поток трудовых мигрантов.

На обоих пунктах ведутся строительные работы: расширяются полосы движения, устанавливаются современные досмотровые комплексы, весовые и цифровые системы контроля. Несмотря на реконструкцию, объекты продолжают работать в штатном режиме.

- Контроль за реализацией проектов будет осуществляться на постоянной основе до полного завершения всех запланированных работ, — отметил Эрнар Ержанов.

По итогам выездного совещания подрядным организациям поручено ускорить темпы работ, а КГД — усилить контроль и рассмотреть возможность привлечения к ответственности руководителей таможенных постов за выявленные нарушения.

Модернизация «Темир Баба» и «Тажен» направлена на укрепление транзитного потенциала Казахстана и повышение эффективности внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС.

 

#модернизация #пункты пропуска

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Доля отечественных стройматериалов растет на рынке Казахста…
Премьер вручил награды строителям от имени Главы государства
Изменения в Генпланы более сотни населенных пунктов внесут …
Сегодня – День работников транспорта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]