В Казахстане во втором полугодии запустят беспилотное такси

Транспорт

Во втором полугодии  Казахстан станет площадкой для запуска пилотного проекта беспилотного такси. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с компаниями Yandex Qazaqstan, inDrive проводит комплексную подготовку инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подготовка к запуску находится на активной стадии: идет обустройство специализированных гаражей, ввоз и настройка парка автономных автомобилей, а программное обеспечение машин полностью адаптируется под специфику казахстанских правил дорожного движения и реальных дорожных сценариев.

Поскольку в Казахстане пока формируются профильные нормы для автономного транспорта в части требований к безопасности, навигации и организации движения, проект реализуется через специальный механизм «регуляторной песочницы», что позволит протестировать технологические решения в контролируемых условиях и сформировать необходимую законодательную базу.

Движение беспилотных автомобилей будет осуществляться под постоянным контролем оператора, а сам пилот запустится только после подтверждения готовности инфраструктуры и положительных результатов тестирования, так как безопасность пассажиров и всех участников дорожного движения остаётся главным приоритетом.

"Помимо Yandex Qazaqstan, в рамках развития экосистемы автономного транспорта подписаны меморандумы о сотрудничестве с компанией inDrive, которые подключатся к проекту на других этапах и маршрутах, включая город Алматы, где схемы движения для таксопарков на данный момент находятся на стадии проектирования", - говорится в сообщении.

Казахстанский проект опирается на лучшие мировые практики, где внедрение автономного транспорта также происходит постепенно и с повышенными требованиями к безопасности: в США компания Tesla сейчас тестирует роботакси в Техасе, а Waymo уже выполняет коммерческие поездки в ряде городов, в то время как в Китае сервисы беспилотного такси развивают гиганты Baidu и Pony.ai, и во всех этих случаях коммерческому запуску предшествовали годы длительных испытаний и детальная адаптация национального регулирования.

#Казахстан #запуск #беспилотное такси

