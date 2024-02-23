Путь к крепкому здоровью и благополучию

Все дни недели у него распланированы до минуты. Ежедневный подъем – в 5.30 утра. Затем, согласно графику, три раза в неделю – утренняя пробежка на 5 километров и вечерний тренажерный зал, раз в неделю – езда на велосипеде на 22 километра и плавание в бассейне. А упражнения на турнике, с гирями и гантелями он выполняет на площадках и в спортивной комнате, которую обустроил дома. Благодаря ЗОЖ мужчина стал популярной личностью в кругу местных любителей спорта.

Отвечая на вопрос, когда ему полюбился активный отдых, герой нашего рассказа вспомнил о случае, который перевернул его жизнь.

– Однажды в четвертом классе ребята на турнике делали подъемы переворотом, и я не смог выполнить этот прием, – вспоминает Мирамбек. – Разозлившись на себя, прибежал домой и из подручных средств соорудил турник. С тех пор этот спортивный снаряд мой самый «близкий друг». Прямо сейчас могу выполнить это упражнение пятьдесят раз. Кроме подтягиваний на перекладине я каждый день стал отжиматься от пола, поднимать тяжести. Гантелями и штангами служили запчасти от трактора или комбайна. Это сейчас все есть и называется на иностранный манер: фитнесс-клуб, воркаут, бодибилдинг, пауэр­лифтинг, кроссфит, а в мою юность реалии на селе были совершенно иными.

Мирамбек родился в многодетной семье в ауле Акарык (ныне Есет батыра) в Жалагашском райо­не. Его отец Муханбеткали, учитель биологии, воспитывал десятерых детей в духе патриотизма, прививая им такие качест­ва, как трудолюбие и ответственность за поступки. Глава семьи поддерживал занятия сына и не отвлекал его во время тренировок на самодельной спортплощадке в яблоневом саду во дворе.

Спустя время юный физкультурник стал побеждать на школьных соревнованиях. Мирамбек неизменно был в числе лучших в состязаниях на турнике, по армрестлингу, поднятию гири, бегу и других.

– Когда-то я прочел, как один боксер стал известным спорт­сменом. В детстве родители его отдали на скрипку в музыкальную школу, а по дороге туда и обратно домой к нему все время приставали уличные мальчишки. Но настал момент, когда юноше надоело быть слабаком. И тогда он, забросив все, записался в секцию бокса, а впоследствии стал чемпионом СССР. Что-то подобное произошло и со мной. Сегодня, с высоты прожитых лет, понимаю, что в детстве я закладывал фундамент здоровья, формировал характер и навыки здорового образа жизни. Остаюсь ярым противником табакокурения, алкоголя и иных вредных привычек, – признался Мирамбек Доспенбетов.

Также он рассказал, что в детстве мечтал стать спецназовцем, участвовать в спецоперациях. Судьба благоволила целеустремленному парню. После окончания школы его призвали в армию, в ряды оперативного батальона особого назначения (ОБОН) в Алматы. А после «дембеля» он устроился на работу в сформированном в начале нулевых Южном региональном аэромобильном оперативно-спасательном отряде. Сегодня Мирамбек Доспенбетов – заместитель руководителя ОСО.

Занятия физкультурой сущест­венно помогают ему в работе.

К примеру, команда спасателей из Приаралья всегда в числе лучших на тренингах «КазСпас» МЧС РК, а сам Мирамбек – в списке победителей индивидуальных состязаний. В прошлом году в конкурсе по комплексно-силовым упражнениям на турнике он с большим отрывом опередил коллег из семи государств мира. За отведенные пять минут кызыл­ординец выполнил упражнение КСУ 28 раз! А полгода назад он, будучи единственным представителем Казахстана, в качестве водолаза-инструктора преподал уроки мастерства коллегам из 18 стран Европы, Азии и Африки на международном сборе спасателей, который прошел на кыргызском Иссык-Куле.

Мирамбек рассказал о двух спасательных операциях, в которых его отменная физическая подготовка сыграла важную роль.

– Я без «физики» точно не справился бы, когда из подземных резервуаров на глубине шести метров вытаскивал отравившихся токсичными газами троих рабочих. Помню, их руководитель просил: «Спаси хоть одного, умоляю!» В неимоверных условиях я сумел обнаружить, поднять и привязать к аркану потерявших сознание пострадавших. Главное – все остались живы. Профессионализм важен, но не будь закалки, мне бы тоже не хватило воздуха и сил. Спустя годы похожую спасательную операцию провел в канализацион­ной системе, где задохнулись несколько рабочих. Там было еще труднее, но задание выполнил, – поделился спасатель.

Мирамбек давно стал образцом для подражания среди коллег. Его активностью «заразились» друзья, многих он привел в ряды любителей ЗОЖ. Но главная его гордость – семья. Правило здоровой семьи – совместные занятия физической культурой, убежден он. Все три сына под стать отцу. Старший – Айбек учится в местном вузе по спортивной специальности. Растет подтянутым 13-летний Аймир. Посильные упражнения повторяет четырехлетний Мухаммедали. Не отстает от мужчин супруга Айгуль, регулярно посещающая тренажерный зал и бассейн.

– Дома откладываем гаджеты и вместе тренируемся. Физкультура положительно влияет на здоровье и психику человека. Нагрузки избавляют от стресса, снимают усталость и напряжение, укрепляют волю и характер. Все это помогает в любых ситуациях. Поэтому землякам рекомендую вести активный образ жизни, особенно молодым. Будет здоровье – все будет! – уверен Мирамбек Доспенбетов.