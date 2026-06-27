Путешествие в мир мюзикла

Культура
Павел Ильин

На сцене «Қазақконцерта» им. Розы Баглановой театрализованную программу «Мюзикл әлеміне саяхат» представил Государственный театр Astana Musical.

фото пресс-службы «Қазақконцерта»

Зрители отправились в увлекательное путешествие по миру музыкального театра, познакомившись с много­образием его художественных форм, стилей и культурных традиций. Постановка объединила лучшие образцы отечественного и мирового мюзикла, продемонстрировав богатство жанра, в котором органично сочетаются драматическое действие, вокальное мастерство и самобытные хореографические решения.

Программа вечера состояла из четырех тематических блоков: казахского, французского, американского и мультфильмового. Каждая часть обладала собственной атмосферой и художественной эстетикой, позволяя зрителям увидеть, насколько разнообразным может быть язык современного мюзикла и как по-разному он раскрывается в контексте культурных традиций народов мира.

Особое место в ­программе заняли фрагменты из мюзиклов «Достар серті», «Роза Бағланова» и «Алдар көсе». Эти постановки продемонстрировали национальный колорит отечественного музыкального театра, его связь с многовековой историей, культурой и духовными ценностями народа. Яркие вокальные номера, выразительная актерская игра и сценическая динамика позволили зрителям оценить достижения современного ­казахстанского мюзикла.

Также на сцене «Қазақ­кон­церта» прозвучали фрагмен­ты из популярных мировых постановок Moana, Mamma Mia, Moulin Rouge, Romeo and Juliet, Beauty and the Beast, Notre-Dame de Paris, Aladdin, Memphis, Seasons of Love, Waitress и Hamilton. Каждый номер словно переносил зрителей в особую художественную вселенную, наполненную узнаваемыми мелодиями, яркими образами и эмоционально насыщенными сюжетами.

Дополнительную выразительность программе придало участие знаменитых твор­ческих коллективов — ансамблей Gulder и «Бірлік», а также студентов колледжа Казахского национального университета искусств. Их выступления органично вписались в общую концепцию вечера, подчеркнув преемственность поколений и высокий уровень подготовки молодых исполнителей.

Государственный театр Astana Musical вновь подтвердил свою репутацию одного из ведущих музыкально-теат­ральных коллективов страны, создав атмосферу творческого вдохновения и подарив публике возможность прикоснуться к лучшим образцам мирового и отечественного мюзикла.

#Қазақконцерт #Мюзикл әлеміне саяхат #Государственный театр Astana Musical

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