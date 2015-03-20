Экономика Путин: Пришло время создания валютного союза в рамках ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил своим казахстанскому и белорусскому коллегам рассмотреть вопрос создания валютного союза, передает Kazpravda.kz.



"Мы договорились с партнерами продолжить координацию монетарной политики. Думаем, пришло время поговорить и о возможности формирования валютного союза. Работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансовые экономические угрозы и защищать наш совместный рынок", – заявил он на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Акорде.



Вместе с тем Путин сообщил о преодолении кризисных явлений внутри России, заметив, что "ситуация в экономике – непростая". "В этой связи нами подготовлен антикризисный план по поддержке экономики и социальной сферы в объеме 2,3 триллиона рублей. Решено капитализировать на 1,3 триллиона рублей системообразующие российские финансовые учреждения банками; задействованы средства от резервных фондов и в том числе Фонда национального благосостояния. Главная цель – содействие реальному сектору экономики, промышленности, сельскому хозяйству, а также стимулирование занятости. Убежден, реализация этих мер позволит нам со временем вернуться на территорию устойчивого и качественного роста".



В целом, подводя итоги прошедших переговоров, российский Президент заметил, что встреча была хоть и непродолжительной, но очень насыщенной и содержательной. "Круг наших взаимоотношений, нашего сотрудничества очень большой и проблемы хорошо известны. Обменялись мнениями по актуальным вопросам Казахстана, казахстанско-российского сотрудничества. Затем обсудили комплекс взаимоотношений между Россией, Беларусью и Казахстаном", – уточнил он.



"В этом году мы отмечаем 70-летие Великой Победы над фашизмом, для нас это общая святая дата. Ждем президентов Беларуси и Казахстана в Москве на параде на Красной площади 9 мая. Вместе с российскими войсками примут участие казахстанские и белорусские", – резюмировал Глава государства.

